Belousovová: Zdá sa, že Danko zdedil po Slotovi Siekela

O spojenectve Danka a Siekela si aj vrabce čvirikajú.

3. dec 2018 o 19:09 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Jeden z najznámejších slovenských finančníkov Anton Siekel podľa Anny Belousovovej stále stojí v pozadí SNS. Dlhoročná dvojka SNS Siekela stále považuje za vplyvného človeka a sponzora strany.

Niekdajšia prvá podpredsedníčka strany tak reagovala na informácie zverejnené v denníku SME o tom, že bývalý šéf SNS Ján Slota býva v haciende pri obci Turie neďaleko Žiliny. Sídlo patrí firme Lesoenviro, v ktorej je konateľom Siekelov manažér Peter Šveda.

Belousovovú vylúčili zo SNS na začiatku februára 2011.

"Predsedníctvo konštatovalo, že svojimi mediálnymi výstupmi a útokmi na SNS a jej predstaviteľov za ostatný polrok strane ublížila viac, ako všetky médiá dohromady," zdôvodnil jej vylúčenie vtedajší podpredseda strany Andrej Danko. V súčasnosti Danko šéfuje SNS.

O dva roky neskôr vylúčil Danko zo SNS aj Slotu. Zdôvodnil to nehospodárnym nakladaním s majetkom strany. Bol to pritom práve Slota, kto podľa Belousovovej priviedol Danka do SNS a urobil z neho v roku 2010 prvého podpredsedu.

Čvirikanie vrabcov o Dankovi a Sieklovi

"Pre mňa je zaujímavé to, že akože sa Danko so Slotom zle rozišiel, ale zrejme niektorých "priateľov" zdedil," vraví Belousovová o Siekelovi.