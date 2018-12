Právnik: Krajči chce podaním na Súdny dvor EÚ získať čas (rozhovor)

Konanie môže trvať až tri roky.

3. dec 2018 o 21:30 Peter Kapitán

Zrušenie Mečiarových amnestií otvorilo dve odložené trestné veci. Zavlečenie Michala Kováča mladšieho do zahraničia a zmarené referendum z roku 1997. V druhom prípade čelí obžalobe exminister vnútra Gustáv Krajči.

Okresný súd Bratislava I však jeho trestné stíhanie prerušil a požiada Súdny dvor Európskej únie o vydanie predbežného rozhodnutia v súvislosti s otázkami, ktorými Krajčiho advokát Milan Križalkovič spochybňuje zákonnosť zrušenia amnestií.

Právnik VILIAM KARAS z advokátskej kancelárie Maple & Fish v rozhovore vysvetľuje, čo znamenajú otázky na Súdny dvor EÚ ohľadom zrušenia Mečiarových amnestií.

Čo znamená, že bratislavský súd požiadal Súdny dvor EÚ o vydanie predbežného rozhodnutia pre pochybnosti o zákonnosti zrušenia Mečiarových amnestií?

„Súd chce vedieť, či je zrušenie Mečiarových amnestií v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, ktorá je súčasťou primárneho práva Európskej únie. Chartu možno aplikovať v tých oblastiach, v ktorých sa aplikuje právo Únie. V tomto prípade však ide o špecifickú situáciu."

Prečo?

„V prvom rade by sa tomu súd nemal venovať, pretože nad Slovenskom má právomoc od vstupu do EÚ, teda od 1. mája 2004. Ak sa otázka týka skutkových okolností, ktoré nastali pred vstupom krajiny do EÚ, Súdny dvor nemá právomoc dávať výklad."

Amnestie boli zrušené v roku 2017 a Krajči namieta práve tento krok.

„Ale vec sa aj tak skutkovo týka vzťahov, ktoré sa viažu k obdobiu pred vstupom Slovenska do Únie. Súd nemá prihliadať len na právne a špekulatívne otázky, ale má odpovedať tak, aby vyriešil podstatu sporu. No keďže ten nastal pred rokom 2004, pre súd by bolo elegantným riešením, aby sa otázkou vôbec nezaoberal."

Prečo by Súdny dvor nemal riešiť veci spred vstupu krajiny do Únie?

„Vychádza to z jeho vlastnej judikatúry. Najmä nové členské krajiny už niekoľkokrát žiadali, aby Súdny dvor posúdil vzťahy, ktoré nastali pred vstupom štátu do Únie, no doteraz takéto rozhodovanie súd vždy odmietol."

Existuje aj možnosť, že sa súd otázkami zaoberať bude?

„Samozrejme, viem si predstaviť, že Krajči bude namietať, že zrušením amnestií sa obnovilo jeho trestné stíhanie, takže sa porušila Charta základných práv, pretože sa so spätnou platnosťou dostal do horšej situácie. Technicky si teda viem predstaviť, že tadiaľto vedie cesta, aby sa jeho podaním Súdny dvor zaoberal."

Aké by potom bolo rozhodnutie?