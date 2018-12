Čižnár prikázal prepustiť zadržaných aktivistov Greenpeace

Aktivisti sú podľa generálneho prokurátora vo väzbe neprávom.

BRATISLAVA. Generálna prokuratúra vydala príkaz, aby bolo všetkých dvanásť aktivistov Greenpeace prepustených.

Aktivisti v stredu vyliezli na ťažobnú vežu hornonitrianskych baní a zavesili tam transparent s výzvou: "Skončite dobu uhoľnú".

Okresný súd v Prievidzi rozhodol, že ich treba väzobne stíhať z obavy, že budú pokračovať v trestnej činnosti proti baniam. Je to podľa Čižnára nesprávne rozhodnutie.

„Dôvody takzvanej pokračovacej väzby tam absolútne neexistujú,“ povedal Čižnár.

Súd by mal podľa Čižnára aktivistov okamžite prepustiť.

Akcia Greenpeace

Greenpeace upozorňovali na spornú ťažbu hnedého uhlia dlhšie, napríklad zverejnili výsledky merania arzénu v pôde a robili medzi ľuďmi prieskum, či súhlasia s ďalším fungovaním bane.

Minulý týždeň sa rozhodli, že vniknú do priestorov baní a budú protestovať tam. Vošli nepozorovane cez bežný vchod, ktorý podľa nich nebol nijako zabezpečený.

Pri veži, ktorá slúžila na vyvážanie uhlia, sa rozdelili na dve skupiny. Časť vytvorila na zemi výkričník a zvyšok vyliezol na vežu

Bane tvrdi, že museli vežu okamžite odstaviť, pritom je jedinou cestou, ako dostať uhlie z podzemia. Potom museli podľa interných pravidiel odstaviť všetky banské pracoviská, čo podľa baní ohrozilo baníkov.

Ohrozili baníkov?

Súd prípad kvalifikoval ako „poškodzovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia“.

Vysvetlil to tým, že údajne ohrozujú verejný záujem na ťažbu uhlia, keďže vláda prikazuje Slovenským elektrárňam vyrábať elektrinu z uhlia od Hornonitrianskych baní.



Bývalí slovenskí aj českí baníci oslovení denníkom SME hovoria, že okupácia ťažobnej veže mohla teoreticky baníkov ohroziť - ak by v bani nastala krízová situácia. Keby sa niekto zranil alebo by zavalilo šachtu a baníci by mohli odstavenú vežu núdzovo potrebovať napríklad na presun zdravotníckeho materiálu a podobne. Oslovení baníci sa však odmietli vyjadrovať na záznam.

Greenpeace argumentujú, že išli na vežu pokojne protestovať a nikoho neohrozovali. Dôkazom je podľa nich aj to, že prokurátor ich neobvinil z ohrozovania zdravia baníkov.

Aj Čižnár kvalifikáciu skutku spochybnil. Ak by naozaj ohrozovali baníkov, mala byť podľa neho kvalifikácia prísnejšia. Do úvahy napríklad prichádza trestný čin všeobecného ohrozenia.

Ak nikoho neohrozili, tak je podľa Čižnára otázne, či šlo vôbec o trestný čin.

„Kvalifikácia nie je podľa mňa šťastná,“ povedal Čižnár.