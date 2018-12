Nicholson: Kočner mi povedal, že mi nahrávky raz dá (anketa)

Ak našli u Kočnera nahrávku z Gorily, nech ju pustia, vraví Dobroslav Trnka.

4. dec 2018 o 19:35 Roman Cuprik, Ján Krempaský

Čo hovoríte na to, že polícia našla v trezore u Mariana Kočnera nahrávky z bytu na Vazovovej, na základe ktorých vraj vznikol údajný spis Gorila?

Michal Mandzák, Kočnerov právnik:

"Veľmi sa ospravedlňujem, ale nemám žiadne informácie k tejto téme. Ak mi bude klient telefonovať, tak sa ho na to spýtam. Dnes (v utorok, pozn. red.) mi volal iba ráno."

Dobroslav Trnka, bývalý generálny prokurátor:

"Vôbec o tom neviem. Ak to našli, nech sa páči. Nech to pustia. Konečne bude Gorila verifikovaná. Ja to len uvítam. Bez ohľadu na to, či sa to našlo u Kočnera, alebo u niekoho iného. To, čo bolo napísané (v spise Gorila, pozn. red.), nespochybňujem. Povedal som: Ak to autentizujete s nahrávkou, ktorá vraj bola vykonaná, tak potom je to v poriadku."

Tom Nicholson, investigatívny novinár:

"Kočner mi povedal, asi v roku 2013, že mi raz nahrávky dá, ale konkrétne nepovedal, že ich má v rukách."

Pavol Hrušovský, niekdajší šéf KDH a parlamentu:

"Kočnerom sa nezaoberám. Treba však dôsledne na základe dôkazov vyšetriť celú kauzu Gorila."

Jirko Malchárek, exminister hospodárstva:

"Nezaujíma ma to."

Gabriel Tóth, hovorca Penty:

"Na našom stanovisku ku kauze Gorila sa nič nemení, k všetkým informáciám zverejneným v údajnom spise Gorila sme sa opakovane vyjadrili. Za kľúčové v celej kauze považujeme to, že aj keď od začiatku vyšetrovania úzko spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní na objasnení všetkých skutočností, akékoľvek podozrenia z korupčného správania predstaviteľov skupiny Penta sa nepotvrdzujú. Nevidíme preto žiadny dôvod komentovať klebety o údajných nahrávkach z nelegálneho odpočúvania a zapájať sa tak do spravodajských hier a konšpirácií."

Robert Kaliňák (Smer), exminister vnútra:

"Nemám takú informáciu."

Pavol Prokopovič (SDKÚ), exminister dopravy

"V živote som v tom byte nebol, takže tam môj hlas ani nemôže byť. Neviem, kto to robil, a ani som o tom nepremýšľal."

