Kiska sa rozhodol počkať. O Lajčákovi sa rozhodne v stredu

Prezident rozhodnutie o demisii ministra oznámi neskôr.

4. dec 2018 o 17:22 Peter Valovič

Prezident Andrej Kiska zatiaľ nepovie svoje rozhodnutie o demisii ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Počká na rozhodnutie vlády v otázke účasti Slovenska na konferencii v Marrákeši.

Po zasadnutí vlády sa stretne s premiérom Petrom Pellegrinim a ministrom Lajčákom.

Andrej Kiska si myslí, že Slovensko by do Marrákeša malo ísť. Lajčákov odchod by prezidenta mrzel, Slovensko by o takého diplomata podľa neho nemalo prísť.