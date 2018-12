Dobré ráno: Prečo sa nahrávky ku Gorile našli u Kočnera

Čo to polícia u Kočnera našla a čo to znamená?

4. dec 2018 o 23:33 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo

Ukrýval sa v Kočnerovom trezore. Na prvý pohľad asi obyčajný USB kľúč, no keď sa doň vyšetrovatelia pozreli, ukázalo sa, že by to mohli byť nahrávky ku Gorile.

Dávno stratené nahrávky, ktoré by mohli ukázať, že údajný spis Gorila už nie je viac údajným. Penta aj viacerí politici obsah spisu spochybňujú, no nahrávky by mohli dokázať, ako to s korupciou a preberaním úplatkov v rokoch 2006 až 2009 naozaj bolo.

Čo to teda polícia pri domových prehliadkach u Kočnera našla, čo nahrávky hovoria a čo to môže znamenať?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jakubom Filom.

Krátky prehľad správ

Prezident Andrej Kiska neprijal demisiu Miroslava Lajčáka a počká na dnešnú vládu. „Rozhodol som sa počkať na výsledok rokovania vlády. Verím, že všetci tí, ktorí hovoria o modernom Slovensku a o kvalitách ministra zahraničných vecí to prejavia aj skutkami," odkázal koalícii prezident.

Robert Fico tvrdí, že nevidí žiaden dôvod na predčasné voľby. Vraj je to len zbožné prianie opozície a poslanec dodal, že tempo v štáte nemajú určovať nejakí aktivisti.

Opozičné OĽaNO vyzvalo premiéra Petra Pellegriniho, aby odvolalo Petra Gajdoša. Dôvodom sú chaotické a podozrivé nákupy SNS na ministerstve obrany, ktoré podľa opozície treba okamžite zastaviť.

Francúzsko po násilných protestoch napokon zastaví zvyšovanie daní z palív. Francúzsky premiér povedal, že plánované zmeny budú odložené o šesť mesiacov. Protesty proti plánovaným zmenám začali vo Francúzsku v polovici novembra.

Známa severokórejská hlásateľka, prezývaná aj dáma v ružovom končí. Miestna štátna televízia používaná na šírenie prorežimnej propagandy ju zrejme nahradí niekým mladším. Sedemdesiatpäťročná Ri Čchon-hi v minulosti často oznamovala kľúčové politické udalosti, ako boli napríklad raketové a jadrové testy.

Skupina Penta je menšinovým akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa denníka SME.

