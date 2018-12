Minúta po minúte: Vládu čaká Marrákeš, rozhodne sa aj o Lajčákovi

Premiér sa stretne s Lajčákom aj Kiskom.

5. dec 2018 o 7:13 (aktualizované 5. dec 2018 o 9:14)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/UCxysgDrvpI

Vláda má hovoriť o účasti na medzivládnej konferencii v Marrákeši.

Ministri Mosta-Híd účasť Slovenska podporia, rovnaký postoj presadzujú aj minister Lajčák a prezident Kiska.

Po vláde sa Kiska stretne s premiérom Pellegrinim a Lajčákom a povie svoje rozhodnutie k ministrovej demisii.

Politické dianie budeme sledovať minútu po minúte:

9:08 Vláda začne zasadať už o 9:30, namiesto plánovaného začiatku o 10:00. Pred rokovaním vlády sa od 08:30 koná ešte zasadnutie Bezpečnostnej rady.

9:03 Ak by prezident neprijal Lajčákovu demisiu, môže to skončiť až na Ústavnom súde.

Ústava síce prezidentovi nezakazuje odmietnuť demisiu člena vlády, no podľa ústavného právnika Jána Drgonca pre hlavu štátu neplatí zásada, čo nie je zakázané, je dovolené. Platí len pre súkromné a právnické osoby.

"Kiska je ako prezident štátny orgán a tie majú podliehať v tomto štáte zásade, čo nie je dovolené, je zakázané," vysvetľuje.

Záväzne povedať, či prezident môže demisiu člena vlády odmietnuť, by mal podľa neho len Ústavný súd.

8:45 Premiér Peter Pellegrini sa po stredajšom rokovaní vlády stretne s odchádzajúcim ministrom Lajčákom, ako aj s prezidentom Kiskom.

Kiska v prípade demisie počká na rozhodnutie vlády o konferencii v Maroku.

Prezident je s prácou Lajčáka spokojný a podľa jeho názoru by nebolo pre Slovensko dobré, ak by sme prišli o ministra a diplomata svetového formátu. Povedal tiež, že Slovensko by malo poslať do Maroka svojho zástupcu.