Rodí sa nová veľmoc? Pozrite si prednášku s držiteľom Pulitzerovej ceny

Je Čína iba továrňou sveta?

5. dec 2018 o 15:57 Jozef Matej

Čína je momentálne druhou najsilnejšou ekonomikou sveta a významným hráčom v medzinárodnom priestore. No aké myšlienky, viera a hodnoty stoja za jej zrodom a vzostupom? Aké sú idey a nádeje jej obyvateľov?

Aj na tieto otázky sa pokúsi zodpovedať držiteľ Pulitzerovej ceny Ian Johnson počas prednášky Zrod novej veľmoci v aule Univerzity Komenského v Bratislave

Držiteľ Pulitzerovej ceny z roku 2001 Ian Johnson skúma Čínu 35 rokov a vďaka tomu chápe rozsiahle zmeny, ktorými najľudnatejší štát sveta prešiel na ceste od chudobnej krajiny k svetovej veľmoci.

Ian Denis Johnson (1962), rodák z Montrealu, je kanadský novinár a spisovateľ, ktorý sa profesijne venuje spoločnosti, náboženstvu a dejinám.

Takmer 20 rokov strávil v Číne, najprv ako študent a neskôr ako korešpondent denníkov The Baltimore Sun a The Wall Street Journal – venoval sa vstupu Číny do Svetovej obchodnej organizácie, makroekonomike a sociálnym otázkam.

Do Číny sa vrátil v roku 2009, v súčasnosti pôsobí v Nemecku.

Pulitzerovu cenu získal v roku 2001 za reportáže o prenasledovaní členov hnutia Fa-lun Kung v Číne.

Organizátori podujatia sú Petit Academy, Nadácia Tatra banky, Univerzita Komenského v Bratislave.