Mikulec: Keď sa rozprávate s vojenským pridelencom, musíte tušiť, o čo mu ide

Aj Slovensko je pre Rusko zaujímavé.

5. dec 2018 o 20:30 Peter Kapitán

Bývalý riaditeľ Vojenskej spravodajskej služby ROMAN MIKULEC hovorí o tom, ako špióni pracujú a či je pre nich stále dôležitá aj práca v teréne.

Aké informácie môžu byť pre ruského špióna na Slovensku zaujímavé?

"Sme členom NATO a EÚ, a tak sú aj na Slovensku ľudia, ktorí sú nositelia informácií, ktoré môžu byť zaujímavé pre príslušníkov ruských spravodajských služieb. Je však ťažké povedať, či išlo o informácie z hospodárskeho, vojenského, alebo politického spektra."

Činnosť vyhosteného diplomata podľa informácií denníka SME spadala do portfólia Vojenského spravodajstva. O čo konkrétne mohol mať záujem?

"Z informácie, že ho malo sledovať Vojenské spravodajstvo, to nemožno jasne povedať. Vyhostený diplomat pracoval na úrade pridelenca obrany, bol teda vojak, a tak ho malo na starosti Vojenské spravodajstvo. Činnosť zahraničných diplomatov v každej krajine spadá do portfólia kontrarozviedky. Je to normálne. Aj slovenskí diplomati v zahraničí sú pod takouto kontrolou."

Vy ako bývalý riaditeľ Vojenskej spravodajskej služby máte so zahraničnými špiónmi osobné skúsenosti?

"My sme priamo nemonitorovali činnosť zahraničných špiónov tak, ako to robilo vtedajšie Vojenské obranné spravodajstvo. My sme boli zameraní na iné veci. Nejaké skúsenosti, samozrejme, so zahraničnými špiónmi na Slovensku mám, ale nie v takom zmysle, že by sme ich vtedy riešili, pretože to nebolo v našom portfóliu."

Ako špióni pracujú? Nestačí im dnes už len sedieť za počítačom a získavať informácie z verejných zdrojov?