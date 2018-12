Dobré ráno: Pavol Rusko si chcel podľa polície objednať vraždu

Ako dopadol bývalý zakladateľ Markízy.

6. dec 2018 o 23:30 Matúš Burčík, Peter Kapitán

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/540877743&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Zakladateľ televízie Markíza, bývalý podpredseda vlády aj minister hospodárstva.

Pavol Rusko napokon skončil ako neúspešný podnikateľ, ktorý sa zaplietol s Marianom Kočnerom a jeho zmenkami voči Markíze za takmer 70 miliónov eur. Okrem toho, že je v tejto veci obvinený, však má na krku ešte závažnejšiu vec. Objednávku vraždy.

Vyšetrovateľ najnovšie navrhol kvôli objednávke vraždy svojej bývalej spoločníčky Sylvie Volzovej Ruska obžalovať.

Peter Kapitán sa rozpráva s Matúšom Burčíkom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Predseda SaS Richard Sulík počul pätnásťsekundový audiozáznam Gorily už v roku 2010 počas stretnutí s Marianom Kočnerom. Povedal to pre Hospodárske noviny s tým, že počul mužský hlas, no nevedel ho k nikomu priradiť. Audiozáznam Gorily našla polícia v trezore počas bytovej prehliadky u Kočnera.

Na milión eur môže vyjsť pokuta za požiar secesného paláca na Hlavnom námestí v Bratislave, ktorý tam vypukol počas vianočných trhov. Krajský pamiatkový úrad začal voči vinníkovi konať. Kto však požiar zavinil, nateraz nie je známe, polícia udalosť stále vyšetruje ako trestný čin verejného ohrozenia.

Základný kameň tunela Višňové poklepkával ešte premiér Vladimír Mečiar pred 20 rokmi, no tunel dodnes nie je dokončený. Zákazku na jeho dostavbu pred štyrmi rokmi dostalo konzorcium Salini Impreglio – Dúha, jej cena je viac ako 400 miliónov eur. Dokončený by mal byť v roku 2020, no reálnejší odhad je až rok 2022.

Moskva považuje vyhostenie svojho diplomata zo Slovenska za nepriateľský krok. Preto sa na oplátku bude musieť z Ruska zbaliť jeden zo slovenských diplomatov. Vyhostenie ruského diplomata potvrdil v stredu po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini. Na Slovensku sa mal venovať špionážnym aktivitám.

Slovenská biatlonová reprezentantka Paulína Fialková obsadila v premiérových pretekoch Svetového pohára v tejto sezóne výborné štvrté miesto. Na strelnici spravila dve chyby, ktoré ju stáli celkové prvé miesto. Anastasia Kuzminová skončila s troma chybami 25. a Ivona Fialková o dve priečky nižšie s dvoma nepresnosťami na strelnici.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.