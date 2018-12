Brit o Košiciach: Ak máte radi superlatívy, choďte na východ

Cudzinci rozprávajú o skúsenostiach.

7. dec 2018 o 10:04 Michaela Terenzani

Vypočujte si podcast:

Je načase vybrať sa na východ. Cudzinci sú zvyčajne pri svojej prvej návšteve Košíc a Prešova očarení. Brit James Thomson, ktorý už roky žije na Slovensku, cestovateľom poradí ako sa na východ dostať čo najjednoduchšie a pridá aj tip na najkrajšiu trasu z Bratislavy do Košíc, porozpráva niečo o najvýchodnejšej gotickej katedrále a pozrieme sa aj na najstarší maratón v Európe.

