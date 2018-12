Prezident Kiska sa pre pozemky vo Veľkom Slavkove neodvolá

Kiska by sa na mieste poškodeného súdil tiež, podľa neho zlyhal štát.

7. dec 2018 o 15:07 TASR, Erik Balázs

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska sa stretol s poškodeným v kauze chybne zapísaných pozemkov vo Veľkom Slavkove.

Odvolávať voči rozhodnutiu súdu v jeho neprospech sa nemieni. Kiska zároveň avizoval, že si bude škodu vymáhať od človeka, od ktorého pozemok kúpil.

Informoval o tom na svojom facebooku.

Kiska by sa na Francovom mieste súdil tiež

Ako dodal, pánovi Francovi ľudsky rozumie. "Prišiel o pozemok podvodom. Ja som to takmer dvadsať rokov netušil, keďže pri prevodoch zlyhal notársky úrad aj štát. Boli sme dvaja, vlastnili sme rovnaký pozemok a katastru to nebolo divné, vôbec to nepreveril. Keby som chcel, mohol som pozemok dávno predať a pán Franc by sa dnes musel súdiť s niekým iným. Právny absurdistan," pokračoval Kiska s tým, že keby on bol na mieste pána Franca a zistil, že jeho pozemok má na liste vlastníctva niekto iný, cítil by sa rovnako a tiež by sa súdil.

"Úprimne sme sa porozprávali a zo stretnutia som mal dobrý pocit. Osobne som mu povedal, že aj napriek konštatovaniu súdu v našom spore o pozemok, že sme obaja konali v dobrej viere, proti rozhodnutiu sa neodvolám. Neurobím to. Hoci viacerí renomovaní právnici mi potvrdili, že obsahuje množstvo nezmyslov, deformuje pohľad na vlastnícke práva a ide proti predchádzajúcim rozhodnutiam súdov v podobných veciach. Je dobre, že človek, ktorý toto rozhodnutie vydal, sa pozície sudcu vzdal," napísal Kiska.

Na Okresnom súde v Poprade o Francovej žalobe rozhodoval známy sudca Miroslav Radačovský. V piatok 26. októbra rozhodol v neprospech prezidenta Kisku a vlastníctvo pozemkov určil pánovi Francovi.

Sudca sa vyjadril nepatrične

Radačovský sa pritom vyjadril aj na adresu prezidenta s radami, ako by mal podľa neho Kiska ďalej postupovať.

"Keby ja som bol prezidentom republiky a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ vyhlásil po súdnom procese Radačovský.

Kiska sa pritom nad jeho slovami pozastavil a za nepatričné ich označil aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

"Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili. Preto rozmýšľa, ako bude ďalej postupovať vzhľadom na sudcovu zjavnú zaujatosť a nenávisť k prezidentovi, ktorého nepochopiteľne napadol," povedal vtedy Kiskov hovorca Roman Krpelan.

Sudca svojím správaním podľa neho poškodil aj rozhodnutie pozitívne pre rodinu Francovcov.

Radačovský už nebude sudcom

Sudca Radačovský je pritom známou postavou slovenskej justície. Päťčlenný senát, v ktorom sedel, uložil v minulosti posledný trest smrti na Slovensku a za sebou má okrem iného aj dvanásťročné súdne spory pre jeho obvinenie z prechovávania drog a nedovoleného ozbrojovania.

Radačovský sa funkcie sudcu vzdal začiatkom decembra. Svoje písomné rozhodnutie prišiel odovzdať osobne v pondelok 3. decembra do kancelárie prezidenta. Kiska bol vtedy na východe Slovenska.

Podľa svojich slov odstúpil pre tlak médií. Svoje vyjadrenia na adresu prezidenta neľutuje a nikdy by ich nevzal späť.