Dobré ráno: Prečo by ste (ne)mali zrušiť svoje konto na Facebooku

Čo sa stalo z najväčšej sociálnej siete.

9. dec 2018 o 23:45 Tomáš Prokopčák, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/542233167&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Možno si ešte tie časy pamätáte: spomienkový optimizmus hovorí, že Facebook kedysi býval miestom, kde ste sa rozprávali s kamarátmi – ktorí vás otravovali nejakými tými hrami.

Kde komunity ešte ako tak fungovali, kde ako tak fungovali médiá a kde ste neboli zaplavení nezmyslami a reklamou.

Dnes je Facebook strojom na peniaze, politici o ňom hovoria ako o ohrození demokracie, stal sa platformou na šírenie dezinformácií, propagandy a rôznych hoaxov, nevraviac o škandáloch týkajúcich sa súkromia a únikov dát.

Mal by som sa teda odhlásiť z Facebook a zrušiť tam svoje konto? A mali by tak urobiť všetci?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ondrejom Podstupkom a Dávidom Tvrdoňom.

Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME.

Krátky prehľad správ

Miroslav Lajčák si to rozmyslel a chce zostať ministrom. Vraj ho presvedčili garancie premiéra Petra Pellegriniho a poslanca Roberta Fica o budúcej zahraničnej politike Slovenska. Platiť by malo programové vyhlásenie vlády a nebudú prijímané ani akceptované kroky, ktoré by spochybňovali základné piliere našej zahraničnej politiky.

Medzičasom sa ale ozval Andrej Danko, ktorý chce od Lajčáka počuť odpovede hneď na niekoľko otázok. Opýtať sa ho plánuje na zmluvy o umiestnení zahraničných armád na Slovensku, na arménsku genocídu či napríklad na zriadenie kultúrneho centra v Jeruzaleme.

Riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry NAKA Peter Hraško odíde do civilu. Po dohode s policajným šéfom končí k 31. decembru. Milan Lučanský ako dočasný policajný prezident miesto po Hraškovi neobsadí.

Čistič oceánu má nečakaný problém, unikajú totiž z neho plasty. Dôvodom môže byť, že zariadenie Ocean Cleanup sa zrejme pohybuje pomaly. Technici sa teraz snažia urobiť niekoľko zmien, ktoré by pomohli celý systém napraviť.

A poslednou správou je trochu samochvála, snáď odpustíte: v novembri Dobré ráno prekonalo svoj rekord a priemerná počúvanosť nášho podcast dosiahla 12-tisíc unikátnych poslucháčov. Bez vás by sa to nestalo a tak vám chcem aj za ostatných tvorcov poďakovať.

