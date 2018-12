Vianočné trhy majú svoje rekordy: Kto je v čom prvý?

Desať správ o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

10. dec 2018 o 8:44 The Slovak Spectator

1.Hodžov vnuk bol utečencom v Amerike. Dvakrát: He fled from Czechoslovakia twice

2. Starosta Kittsee: S takouto vlnou imigrantov sme nepočítali: A Slovak village in Austria

3. Ktorí právnici sú najväčší a ktorí zarobili minulý rok najviac? Je medzi nimi aj minister spravodlivosti Gábor Gál: Which are the largest law firms in Slovakia?

4. Krádež klobúka sa v Jakutsku považuje za pokus o vraždu, hovorí filmár Dominik Bari. Jeho dokument nominovali na Oskara: Slovak filmed an Oscar-qualified documentary about the coldest populated place in the world

5. Nechcete vyhadzovať vianočný stromček? Je tu ekologickejšia alternatíva: If you want to have a real Christmas tree, why not rent it?

6. Na Slovensku máme veľa dobrých nápadov, ktoré sa oplatí podporiť: Meet your Slovak startup

7. Čo môžete zažiť v Bratislave v najbližších dňoch: Top 10 events in Bratislava

8. Nie je to rozlúčka, skôr stretnutie zlatej generácie, hovorí o svojom exhibičnom zápase Miroslav Šatan: “The silent assassin” bids farewell to his career with a unique exhibition

9. Archeológom sa tentokrát pošťastilo pri Poprade: Archaeologists found treasure from the Bronze Age

10. Ktoré krajské mesto má najvyšší vianočný stromček? Christmas events in Slovak cities: A short guide for foreigners

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.