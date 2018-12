Radový policajt: Vo vedení sú všetci kamaráti a nahrávajú si

Polícii na Slovensku dôveruje najmenej ľudí za posledných desať rokov. Z júlového prieskumu Európskej komisie vyplýva, že policajnej práci verí len 38 percent opýtaných, čo je najhorší výsledok v rámci krajín EÚ.

Neriešenie závažných káuz a prepojenie policajných špičiek na ľudí blízkych Smeru či podsvetiu dlhodobo oslabovali dôveru v políciu. Rodinkárstvo, protežovanie blízkych ľudí a šikana podriadených siahajú až na najnižšie úrovne v Policajnom zbore.

Radoví policajti nezvyknú verejne hovoriť o pomeroch v polícii. Michal Hulvan, ktorý donedávna robil na obvodnom oddelení v Trnave a v novembri ho prevelili do Vrbového, sa však rozhodol prehovoriť.

Dôvera ľudí v políciu je na Slovensku na mimoriadne nízkej úrovni. Čím to podľa vás je?

„Myslím si, že je to preto, že fundovaní ľudia, ktorí na to majú, sa na najvyššie pozície v polícii nedostanú, pretože by neplnili príkazy tých, čo sú hore. Oni si dosádzajú len tých, ktorí im robia po vôli.

Keď povie okresný riaditeľ, že niekoho treba potrestať, tak to urobia, neodporujú. Je len veľmi málo riaditeľov, ktorí si vedia povedať svoj názor.“

Ako vo všeobecnosti vnímate fungovanie polície?

„Z mojej osobnej skúsenosti viem, že aj vo vedení niektorých obvodných oddelení sú ľudia, ktorí kazia ich chod.“

Ako?