Čaputová si objednala prezidentský prieskum, jej šance sú podľa neho vyššie

Kandidátov Smeru a SNS vynechali.

12. dec 2018 o 12:16 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Ak by do prezidentských volieb išli len kandidáti, ktorí svoju kandidatúru ohlásili, šance na postup do druhého kola by u viacerých z nich boli vyrovnané.

Vyplýva to z prezidentského prieskumu agentúry AKO, ktorý si objednal tím kandidátky Zuzany Čaputovej z Progresívneho Slovenska.

V prvom kole by podľa prieskumu zvíťazil Robert Mistrík so ziskom 16,8 percenta, no s tesným odstupom za ním nasledujú šéf Mosta-Híd Béla Bugár, ktorého by volilo 16,2 percenta a Štefan Harabin so ziskom 12,8 percenta.

Čaputovú by podľa prieskumu volilo 10,9 percenta opýtaných a skončila by na piatom mieste.

Agentúra AKO asi po hodine od zverejnenia výsledkov zaslala druhý prieskum, v ktorom už merala aj šance kandidátov za Smer, SNS a OĽaNO. Tí však kandidatúru neohlásili.

Pri Smere merali šance vicepremiéra pre investície Richarda Rašiho, ktorý sa spomínal ako náhradník v prípade, ak by nekandidoval minister zahraničia Miroslav Lajčák. Agentúra AKO mu namerala podporu 8,5 percenta a skončil by na piatom mieste.

Rašiho by podľa prieskumu tesne predbehol aj predseda SNS Andrej Danko so ziskom 8,8 percenta. Prvenstvo by si udržal Mistrík so ziskom 14,8 percenta. Bugár sa však prepadol na tretie miesto a predbehol ho Harabin.

Čaputovú by v prieskume s neohlásenými kandidátmi predbehla aj Veronika Remišová z OĽaNO a skončila by na ôsmom mieste.

Vašečka: Agentúry vytvárajú umelú realitu

Iné výsledky ponúkla v novembri agentúra Focus, ktorá za Smer merala šance Lajčáka. So ziskom 32,3 percenta bol jasným favoritom.

V septembrovom prieskume agentúra Focus merala aj podporu Danka z SNS, ktorý vtedy skončil na druhom mieste za Lajčákom.