Prieskum Focusu: Smer si mierne polepšil, s Mostom a SNS aj tak nemá dosť

Progresívne Slovensko by sa dostalo do parlamentu.

14. dec 2018 o 17:00 Lucia Krbatová

Smer by podľa prieskumu Focusu pre SME volilo 21,7 percenta opýtaných.(Zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom decembra, najsilnejšia strana Smer by získala 21,7 percenta. Ukázal to exkluzívny prieskum agentúry Focus pre denník SME.

V novembrovom prieskume nameral Focus Smeru 20,9 percenta.

Za Smerom nasleduje opozičná SaS, ktorú by volilo 13,3 percenta opýtaných a OĽaNO so ziskom 10,5 percenta.

Spolu by sa do parlamentu nedostalo

Prečítajte si tiež: Fico sa chce vrátiť k právu na odpoveď politikov, kandidáta na prezidenta nepredstavil

Extrémisti z ĽSNS sa stále držia okolo deviatich percent, agentúra im začiatkom decembra namerala 9,2 percenta.

Zhodne by získala aj koaličná SNS, ktorá od novembra stúpla o 1,2 percenta.

Rovných deväť percent opýtaných by volilo opozičné hnutie Sme rodina.

Do Národnej rady by sa so ziskom 6,5 percenta dostalo aj mimoparlamentné KDH. Vybralo by si ho však o 1,2 percenta voličov menej ako v novembri.

Do parlamentu by sa tesne dostali aj koaličný Most-Híd, ktorý by volilo 5,2 percenta opýtaných a nové hnutie Progresívne Slovensko s 5,1 percenta. Päťpercentnú hranicu prekročilo prvýkrát v novembri.

Novú stranu Spolu by začiatkom decembra volilo 4,1 percenta opýtaných. V novembri dosiahla päť percent, teraz by sa do parlamentu nedostala.

Väčšinu nemá koalícia ani opozícia

Súčasná koalícia Smeru, SNS a Mosta by podľa prieskumu získala len 60 mandátov.

Väčšinovú koalíciu by sa však nepodarilo vytvoriť ani súčasnej opozícii bez ĽSNS. SaS, OĽaNO, Sme rodina, KDH a PS by mali spolu 75 mandátov.

Agentúra Focus robila prieskum od 1. do 9. decembra na vzorke 1019 respondentov.