Marček bude v parlamente hlasovať podľa internetovej ankety (video)

Marček chce do strany zlákať aj ďalších.

13. dec 2018 o 17:14 Tomáš Rybár, Zuzana Kovačič Hanzelová

Nová strana nezaradeného poslanca Petra Marčeka sa bude volať Hlas ľudu. Marček sa plánuje každý mesiac pýtať občanov, ako má hlasovať o zákonoch v parlamente.

Bývalý zápasník a podnikateľ s proruskými názormi sa do parlamentu snažil dostať viackrát, no podarilo sa mu to až na kandidátke hnutia Sme rodina.

Petra Marčeka však spolu s Rastislavom Holúbekom a Martinou Šimkovičovou z hnutia vylúčili už krátko po voľbách, a pravidelne hlasujú s koalíciou.

Naposledy plnil titulky novín, keď sa vybral ako poslanec parlamentu na Krym, pričom odmietal povedať, kto mu cestu platí.