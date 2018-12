Rozdeľovanie eurofondov na výskum aj naďalej stojí

Školské eurofondy polícia ešte nedoriešila.

13. dec 2018 o 18:55 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Firma má minimálne tržby, žiadne skúsenosti s výskumom, no napriek tomu dostane na výskumno-vývojové centrum, ktoré sľúbila vytvoriť, milióny eur. Tak v skratke vznikol eurofondový škandál z leta 2017, ktorý pripravil o kreslo ministra školstva za SNS Petra Plavčana.

Keď Plavčan skončil, nová ministerka za SNS Martina Lubyová sľúbila, že urobí všetko preto, aby jeho pochybenia napravila.

Pre čudné rozdeľovanie eurofondov začala polícia aj trestné konanie. Dodnes ho neukončila a nikto nie je obvinený.

Ministerstvo však naďalej delenie eurofondov na výskum a inovácie nezvláda, upozornila tento týždeň šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.

"Podľa informácií z ministerstva financií a na základe našich prepočtov odhadujeme, že Slovensko príde tento rok až o sto miliónov eur,“ vyhlásila Remišová. Dôvodom je, že peniaze od Európskej únie krajina čerpá pomaly.

Každý rok by Slovensko malo vyčerpať určenú sumu. Na tento rok to bolo 238 miliónov, no minie sa len 138 miliónov.

Zmluvy platia ďalej

Šesťstomiliónový škandál z leta 2017 sa týkal dvoch výziev, ktoré ministerstvo vypísalo a vyhodnotilo.

Polovica balíka mala ísť na podporu dlhodobého strategického výskumu, druhá na rozvoj priemyselných výskumno-vývojových centier.

Prvú výzvu Lubyová po svojom nástupe zrušila, zmluvy na vývojové centrá však vypovedať nemôže.

Rozdeľovanie peňazí teda ministerka aspoň pozastavila a vyzvala firmy, ktorým peniaze ministerstvo prikleplo, aby zmluvy vypovedali. Časť z 58 firiem výzvu poslúchla, no 37 spoločností, medzi nimi aj také, ktoré uspeli pochybným spôsobom, stále čaká na sľúbené peniaze.