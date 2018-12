Naozaj pupáky? Kanaďanka o slovenských Vianociach

O Vianociach v kanadsko-slovenskej rodine. (anglický podcast)

14. dec 2018 o 9:27 Michaela Terenzani

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/543884889&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Slovenské Vianoce, to je med, cesnak, vyprážaný kapor a zemiakový šalát. V rodine Naomi Hužovičovej tiež na vianočnom stole nechýbajú, hoci sa na ňom spájajú slovenské tradície s kanadskými. Naomi v podcaste hovorí o tom ako jej chutia slovenské jedlá, ako si aj v Amerike môžete vyrobiť perníkové korenie, a prečo u nich doma vo vani nepláva kapor. Dozviete sa aj, ktoré slovenské vianočné jedlo ju vždy rozosmeje.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.