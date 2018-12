Obvinený Rusko vypovedal v NAKA v kauze televíznych zmeniek

Ruska od rána vypočúvali vyšetrovatelia.

14. dec 2018 o 12:19 (aktualizované 14. dec 2018 o 16:38) TASR

BRATISLAVA. V kauze takzvaných televíznych zmeniek za takmer 70 miliónov eur v piatok v Národnej kriminálnej agentúre v Banskej Bystrici vypovedal obvinený Pavol Rusko.

"Prebiehal výsluch klienta, ktorý sa vyjadril v tej časti, ktorú mu umožňoval spis, keďže sme namietli neúplnosť spisového materiálu. V tej časti, ktorú považujeme za neúplnú, sme požiadali prokurátora, aby preskúmal postup vyšetrovateľa, a potom, čo budeme mať jeho stanovisko, predpokladáme, že tento spis bude doplnený a klient sa vyjadrí celkovo," reagoval po výsluchu Rusko jeho právny zástupca Marek Para.

Obštrukciu odmieta

Zdôraznil, že v spise chýbajú nejaké listiny a neexistuje legitímny dôvod, prečo by sa s nimi nemohla oboznámiť obhajoba.

Prečítajte si tiež: Vyšetrovateľ navrhol obžalovať Ruska pre prípravu vraždy

Odmieta, že by v tomto prípade išlo o obštrukciu.

"Námietky voči ukončeniu vyšetrovania sa týkali predovšetkým neúplnosti znaleckého dokazovania a odmietnutia, doslova bránenia v prístupe k znalcom, čo považujeme za zásadný problém. Pokiaľ majú znalci rozpory v neúplnosti, tak musia byť vypočutí aj v prípravnom konaní," povedal Para.

"To znamená, dnes bola urobená výpoveď, čo sa týka časti všetkých námietok a neúplnosti spisu, pre ktoré bolo odložené to ukončenie vyšetrovania. Určite to nie je obštrukcia," doplnil.

Údajné falšovanie zmeniek

Rusko je v tejto kauze obvinený spolu s Marianom Kočnerom. Trestné oznámenie na nich podala TV Markíza za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti.

Prečítajte si tiež: Kočnerovi navrhnú sprísniť väzbu, vraj ovplyvňuje vyšetrovanie

Pravosť zmeniek súkromná televízia spochybňuje od začiatku sporu. Argumentuje, že sporné zmenky neboli nikdy zaznamenané v jej účtovníctve ani v účtovníctve spoločností, ktoré údajne zmenky vlastnili predtým, ako malo dôjsť k uplatneniu podvodných nárokov.

Rusko je v súčasnosti obvinený aj s ďalšími troma osobami zo slovenského podsvetia z pokusu o vraždu svojej bývalej spoločníčky Silvie Volzovej.

"Klient plánuje vyjadrenie k tejto kauze v najbližšej dobe aj v mojej prítomnosti," dodal Para.

Na rozdiel od Ruska, ktorého väzbu "rieši" monitorovací náramok, Kočner je väzobne stíhaný za mrežami. Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) požaduje jej sprísnenie, o ktorej má rozhodovať Špecializovaný trestný súd (ŠTS) pracovisko Banská Bystrica 20. decembra.