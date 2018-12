Sulík: Ja som skutočný poctivý autentický bojovník za záujmy Slovenska

Ako ste reagovali, keď vyšla správa, že v trezore Mariana Kočnera našli nahrávky Gorily?

„Nijako ma to neprekvapilo, lebo niekedy v roku 2010 mi Kočner krátku časť pustil. Síce som nerozpoznal, o čo ide, ale povedal mi, že je to nahrávka z Gorily.“

Kauza Gorila prepukla v decembri 2011, keď ju na internete zverejnil anonym. Prečo ste už vtedy nepovedali, že Kočner vám v minulosti čosi také púšťal?

„Začiatkom roka 2012 na mňa Kočner zverejnil nahrávky a SaS bola pod prudkou paľbou. Riešili sme vtedy aj pád vlády a útoky na nášho podpredsedu Ľubomíra Galka (vtedajší minister obrany, pozn. red.) okolo odpočúvania, ktoré sa neskôr ukázali ako neodôvodnené. Boli sme relatívne nová, neskúsená strana a pod takou ťažkou paľbou sme ledva stíhali hasiť, čo sa na nás valilo. Nikto nemôže odo mňa chcieť, aby som v takej chvíli riešil nejaké ďalšie veci.“

Keby ste po prepuknutí kauzy verejne povedali, že Kočner vám púšťal nahrávku, o ktorej tvrdil, že je Gorila, mohli ste prispieť k ozrejmeniu toho, či ide o pravý dokument.

„V takom prípade by to bola výpoveď proti výpovedi. Bol by len ďalší spor, lebo ja som niečo povedal na človeka, ktorý na nás útočí, nahráva si ma a potom to zverejňuje. Vtedy sme mali dosť čo riešiť aj bez toho.“

Čiže o Kočnerovej nahrávke ste nechceli hovoriť, aby ste si pred verejnosťou viac nepriťažili?

„No jasné. Ale najmä by išlo o výpoveď proti výpovedi a sám som si nebol istý, či je Gorila pravdivá. Penta sa vtedy oháňala tým, že dokument nie je pravdivý a všetkých intenzívne žalovala.