Mimovládky sa ozývajú, že Bránik ich obral o peniaze

Známy bloger tvrdí, že ide o pomstu ľudí, ktorých si znepriatelil.

16. dec 2018 o 16:57 Peter Kováč

BRATISLAVA. Bloguje, angažuje sa pri pomoci ľuďom, ktorí zažili traumatické udalosti, poukazuje na dianie v bezpečnostných zložkách. Na základe textov Radovana Bránika aj denník SME ešte v septembri písal o mafiánskych praktikách podnikateľov v Detve, ktorí sa údajne koordinujú s elitnými policajtmi z NAKA.

Viacerým ľuďom z mimovládnych organizácií či občianskych združení však Bránik musí vysvetľovať podozrenia, že sa obohacoval pri rôznych projektoch, ktoré riešil. Niektorí z nich preto už podali trestné oznámenia či sa dokonca obrátili na súdy.

Najväčší z týchto sporov sa týka grantu 30-tisíc eur, ktorý dostala Bránikova mimovládka s názvom Risc pred dvoma rokmi od Nadácie pre deti Slovenska. V čase vrcholiacej utečeneckej krízy boli peniaze od zahraničných partnerských organizácií určené na pomoc prichádzajúcim ľuďom.

„Cieľom bolo vyškoliť skupinu profesionálov, ktorí by šli priamo do utečeneckých táborov v Maďarsku a poskytovali tam psychologickú a sociálnu pomoc deťom,“ približuje riaditeľ Nadácie Ondrej Gallo.

Po skončení školení, ktoré mali prebiehať do konca roka 2016, však zostalo ticho. Nadácia nedostala žiadnu obsahovú ani finančnú správu o výsledkoch projektu a dodnes nevie, či Bránik sľubované aktivity urobil alebo nie.

„Ročne robíme s tristo či štyristo grantovými projektmi, nie je v našich kapacitách všetko podrobne kontrolovať,“ vysvetľuje Gallo, podľa ktorého práve preto očakávajú podrobné obsahové a finančné správy z projektov.

To, že s Bránikovým projektom zrejme budú problémy, začali v nadácii tušiť začiatkom roku 2017. Do konca januára mal totiž Risc predložiť záverečnú správu z celého projektu, no nič také sa neudialo.

Projekt bez záveru

Keď Bránik neodovzdával záverečnú správu ani niekoľko mesiacov po termíne a hrozilo, že grant bude musieť vrátiť, Gallo sa začal správy dožadovať intenzívnejšie. Neuspel.