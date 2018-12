Gál so zastavovaním exekúcií narazil

Generálna prokuratúra má pochybnosti o ústavnosti nápadu.

26. dec 2018 o 19:04 Peter Kováč

BRATISLAVA. Zrušenie starých exekúcií, ktoré sľubuje minister spravodlivosti Gábor Gál, by obralo zdravotné poisťovne o milióny eur a podľa samotných poisťovní by mohlo ohroziť aj financovanie zdravotnej starostlivosti.

S takouto reakciou sa stretol návrh ministerstva spravodlivosti, aby sa zastavili všetky exekúcie staršie ako päť rokov, v ktorých sa za posledný rok a pol nepodarilo vymôcť viac ako 15 eur.

Zastavenie exekúcií má byť výnimočným opatrením. Ministerstvo ho pripravilo, aby aspoň sčasti vyhovelo sľubom o exekučnej amnestii.

Ako najväčší problém návrhu sa ukazuje, že náklady na zastavenie exekúcií majú znášať firmy, ktoré sa roky snažia domôcť svojich peňazí od dlžníkov. Straty, ktoré by tak napríklad poisťovne utrpeli, sa štát nechystá nijako kompenzovať.

Na zastavenie exekúcií by najviac doplatila Sociálna poisťovňa a tiež tri zdravotné poisťovne. Spolu vedú takmer polovicu z exekučných konaní na Slovensku.

Ak napríklad niekto pred rokmi nezaplatil zdravotné poistenie a stále tak nespravil, dlh by od neho podľa Gálovho návrhu prestali vymáhať a vyviazol by bez finančnej ujmy. Naopak, doterajšie náklady exekútora, ako výdavky na cestovanie či rôzne administratívne poplatky, by musela zaplatiť daná zdravotná poisťovňa.

V priemere by ju to mohlo stáť za každý prípad 60 eur. Takýchto prípadov pritom majú poisťovne tisíce.

Otázka, kto má zaplatiť trovy starých exekúcií, sa však ešte rieši v rámci vyhodnocovania pripomienok k zákonu, pripustila hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.

„Aj v prípade nižších trov konania by sa súvisiace náklady vyšplhali na niekoľko desiatok miliónov eur a teoreticky až na vyše 100 miliónov eur,“ tvrdí zdravotná poisťovňa Union.

Keďže poisťovne by definitívne prišli aj o svoje peniaze, ktorých sa snažia domôcť na súdoch, celkové dopady by vraj boli vo výške stoviek milióny eur. To však štát nijako nezohľadnil v budúcoročnom financovaní poisťovní, sťažuje sa Union.

„Tento výrazný finančný dosah môže preto spôsobiť problémy pri financovaní zdravotnej starostlivosti,“ upozornila poisťovňa v stanovisku.