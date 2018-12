Kandidátov na ústavných sudcov vraj bude dosť. Hovorí sa o ďalších menách

Na súde sa vo uvoľní deväť miest.

20. dec 2018 o 19:55 Peter Kováč

BRATISLAVA. Siedmy január bude pre mnohých ľudí prvým dňom po návrate z dovolenky, no zároveň je to hraničný termín na predkladanie kandidátov na ústavných sudcov. Debaty o nomináciách ľudí, ktorí by už vo februári mohli nahradiť deväť končiacich sudcov Ústavného súdu, vrcholia v týchto dňoch.

Oficiálne je známa zatiaľ len kandidatúra poslanca Mosta-Hídu Petra Kresáka, ku ktorému v stredu pribudol aj bývalý šéf Siete Radoslav Procházka. Po tom, ako o jeho možnej kandidatúre napísal Denník N, debaty na túto tému potvrdil aj sám.

"Oslovilo ma viacero subjektov, ak bude po 7. januári dôvod povedať k tomu viac, môžeme sa k tomu vrátiť," reagoval Procházka. Navrhnúť by ho mala Slovenská advokátska komora.

Tá hovorí, že kandidátov vyberá predsedníctvo komory, o definitívnych menách však ešte nehlasovalo.

V zákulisí sa hovorí aj o ďalších známych ľuďoch, tí sa však zväčša ku kandidatúre vyjadrujú opatrne.

"Uvažoval som o tom. Je to tak päťdesiat na päťdesiat," komentoval svoju kandidatúru sudca Najvyššieho súdu Peter Paluda. Dodal, že aj keď sa dopočul, že niektoré organizácie zvažujú jeho nomináciu, oficiálne ho neoslovil ešte nikto.

"Potom budem uvažovať, či áno, či nie. Závisí to aj od toho, od koho by táto iniciatíva vyšla," dodal Paluda.