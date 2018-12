Čo robiť, aby vás na Vianoce nezavalil odpad z darčekov (video)

Ak nebudú Vianoce biele, môžu byť zelené.

21. dec 2018 o 14:08 Katarína Kozinková, Dorota Vlnová

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/K9HStseD36Q

Produkujeme stále viac vianočného odpadu.

Pozrite si, ako môžete zachovať vianočné prekvapenie z darčeka a neprodukovať pri tom odpad, ktorý ešte v Štedrý deň vyhodíte.

Ekoporadkyňa Petra Ježeková nám povedala o balení všetko dôležité, od baliaceho papiera, cez škatuľky a tašky, až po menovky a mašle.

Ukázala nám tzv. krčiaci test, ktorým určíte, či je baliaci papier papierový alebo plastový.

Pýtali sme sa aj na to, či je ekologické posielanie vianočných pohľadníc, aj na to, čo z vianočných balení môžeme hodiť do krbu.