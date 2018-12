Menej demokracie a silný vodca. Po tvrdej ruke volá takmer štvrtina Slovákov

Vyše dve tretiny ľudí chce, aby sa u nás posilňovala demokracia.

26. dec 2018 o 17:47 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Menej demokracie a viac poriadku, ktorý urobí silný vodca. Takúto predstavu o budúcnosti Slovenska má skoro štvrtina obyvateľov Slovenska.

Vízia o autoritatívnejšom štáte má najviac prívržencov medzi voličmi Mariana Kotlebu nasledovaných priaznivcami Smeru a SNS.

Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry Focus pre denník SME, ktorý sa uskutočnil v prvej polovici decembra na vzorke 1019 respondentov.

Hľadanie spasiteľa

Do budúcnosti by Slovensku pomohol autoritatívnejší režim so silným vodcom, ktorý by obmedzil demokraciu. Myslí si to podľa prieskumu 23 percent obyvateľov Slovenska.