Po čiernom piatku príde ďalšia fáza výpredajov. Na čo si dať pozor?

Výpredaje sa postupne presúvajú na internet.

21. dec 2018 o 19:47 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Oblečenie, elektronika, bižutéria, parfumy, ale aj vianočné ozdoby. To všetko je tovar, ktorého sa obchodníci potrebujú po Vianociach čo najrýchlejšie zbaviť, aby uvoľnili priestor pre nové kolekcie či modely.

Napriek tomu, že posledný veľký výpredaj, takzvaný čierny piatok, býva koncom novembra, mnoho ľudí už pred Vianocami počíta s tým, že pred koncom roka nakúpia znova omnoho výhodnejšie.

„Teraz sa tu len obzerám, skutočné zľavy prídu až po Vianociach,“ hovorila posledný víkend pred sviatkami Natalia Dzymová, ktorá bola v nákupnom centre v rakúskom Parndorfe neďaleko slovenských hraníc.

Nakupujú vo veľkom

Nie vždy sú však senzačné zľavy skutočne výhodné. Často sa totiž akciový tovar nachádza len pri vstupe do predajne a čím hlbšie do nej zákazník vojde, tým sú ceny výhodné menej. V konečnom dôsledku sa však obyčajne nechá zlákať červenými visačkami.

Na povianočné výpredaje sa začali viac orientovať aj internetové obchody. Napríklad portál Hej.sk láka zákazníkov tým, že výpredaje spúšťa už 25. decembra a sľubuje až 80-percentné zľavy na vybrané tovary.

„V porovnaní s predvianočným obdobím zaznamenávame zvýšený predaj veľkých domácich spotrebičov ako sú práčky či televízory. Ich predaj stúpa až o 27 percent,“ hovorí riaditeľka marketingu Hej.sk Andrea Jankovcová.

Zľavy sa nemusia oplatiť

Mimoriadne výhodná cena nemusí vždy znamenať, že človek bude nakoniec aj spokojný.

Pred piatimi rokmi sa množstvo ľudí nechalo na internete nachytať a kupovali si tablet za mimoriadne výhodnú cenu. Keď rozbalili škatuľu, zistili, že zaplatili za obyčajné zrkadlo. Keďže obchod bol zaregistrovaný v zahraničí, k svojim peniazom sa už nikdy nedostali.

„Pri parfumoch či kozmetike sa môže stať, že človeku príde iba lacná napodobenina. Taktiež si treba dávať pozor, ak sú ponuky príliš dobré. Ak sú ceny podozrivo nízke, často ide o nepoctivých obchodníkov,“ vysvetľuje Katarína Zalaiová z Európskeho spotrebiteľského centra.

Upozorňuje, že najdôležitejšie je, aby si kupujúci na internete vždy preveril predajcu. Na stránke by mali byť kontakty na predávajúceho aj adresa, na ktorú možno v prípade odstúpenia od zmluvy tovar vrátiť.

Ako vrátiť darčeky

Na veci kúpené cez internet sa totiž vzťahuje 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy, teda na vrátenie tovaru a to aj bez udania dôvodu. Ak je darček nevhodný alebo napríklad oblečenie dobre nesedí, v prvom rade treba obchodníka informovať, že sa mu tovar vráti.

Následne má zákazník 14 dní na to, aby vec poslal a obchodník ďalšie dva týždne na to, aby mu vrátil peniaze. Tovar by nemal byť poškodený a zabalený by mal byť v pôvodnom obale. Ak sú na ňom znaky skúšania, pri vrátení to nie je problém.

V prípade, že je vec zakúpená v kamennej predajni, obchodník nemá povinnosť prevziať tovar bez udania dôvodu. Predajcovia však obyčajne ľudí lákajú aj na túto možnosť. V takom prípade svoj sľub musia aj dodržať.

V prípade akýchkoľvek problémov s vrátením tovaru by sa mal človek obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, prípadne na Európske spotrebiteľské centrum.

Ako budú otvorené obchody

Aj keď počas štátnych sviatkov musí byť väčšina obchodov na Slovensku zo zákona zatvorená, napríklad v porovnaní s Rakúskom sa tu bude dať nakupovať o niečo dlhšie.

Obchody totiž môžu byť otvorené aj 24. decembra do dvanástej hodiny. Takéto zákonom upravené otváracie hodiny platia na Slovensku od roku 2008, a pri poslednej novelizácii zákona pred dvoma rokmi sa s nimi nehýbalo.

Predajne s výnimkou čerpacích staníc budú teda zatvorené 25. a 26. decembra, ďalšiu výnimku má reťazec Metro, ktorý otvorí už na Druhý sviatok vianočný, pretože je to veľkoobchod.

Otváracie hodiny obchodov sa potom vrátia do normálneho režimu, ďalšia zmena príde 31. decembra. Prvé predajne začnú zatvárať už od tretej popoludní, posledné budú mať otvorené do šiestej. Nakupovať sa znova bude dať až druhého januára.

Rovnaký režim, ako majú predajne potravín, sa týka aj nákupných centier. Výnimku majú iba kaviarne, reštaurácie, kiná a ďalšie zábavno-relaxačné prevádzky.