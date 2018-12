Zabili mu syna. Ak Kočnera obvinia, zrejme začne rozprávať a vyplavia sa ďalšie veci, vraví

Vražda Daniela Tupého nie je vyšetrená ani po 13 rokoch.

28. dec 2018 o 20:47 Ján Krempaský

Od zavraždenia vášho syna Daniela Tupého na Tyršovom nábreží v Bratislave uplynulo v novembri trinásť rokov. Prípad však stále nie je vyriešený. Máte aktuálne informácie vyšetrovaní?

„Samozrejme. Som v kontakte s vyšetrovateľom, ktorý to má na starosti. Stále sa zisťujú nejaké náležitosti. Bližšie informácie nemôžem uvádzať.“

Dá sa aspoň povedať, či vyšetrovanie smeruje k záveru?

„Vyšetrovanie nie je ukončené, pokračuje sa v ňom.“

Laik by povedal, že trinásť rokov je veľmi dlhý čas na vyšetrovanie vraždy.

„Všetko závisí od toho, čo sa podľa zákona môže a čo nemôže robiť pri vyšetrovaní. Keď zabili nášho syna, pri vypočúvaní svedkov sa napríklad nemohla odoberať DNA.

Vyšetrovatelia ju preto nemohli odobrať každému, kto bol predvolaný. Musel byť obvinený. Dnes je to už postavené inak, DNA možno odoberať kedykoľvek. Ďalšia vec je, že detektor lži nie je braný ako dôkazový prostriedok, hoci sa bežne používa.

Napríklad na ministerstve vnútra sa bežne používal, keď bolo vznesené podozrenie voči niektorému zamestnancovi. Aj v našom prípade obvinení žiadali, aby mohli vypovedať na detektore lži, no sudca to zamietol. A to napriek tomu, že pri súde je sudca povinný využiť všetky dostupné prostriedky na to, aby sa prípad objasnil.“

Prečo chceli obvinení vypovedať na detektore lži?

„Keď sa mal začať súdny proces, kontaktoval nás Juraj Ondrejčák (Piťo, šéf mafiánskej skupiny, ktorej členovia boli obvinení z Tupého vraždy - pozn. red.). Vyšetrovateľka bola o tom informovaná. Prebehlo monitorované stretnutie. Ondrejčák povedal, že padni komu padni.“

Myslíte si, že keby títo obvinení išli na detektor, mohlo sa vyšetrovanie posunúť?

„Vyšetrovanie prebiehalo, ako prebiehalo. Na základe svedeckých výpovedí boli nájdení piati ľudia. Ale útočníkov bolo desať až dvanásť, možno o nejakého útočníka viac.

Kde teda sú tí ostatní, keď vyšetrovatelia našli len piatich? Keď sa títo piati objavili, tak boli z vedenia polície na vyšetrovateľku veľké tlaky, aby prípad uzavrela. Aby sa vypracovala obžaloba a poslala sa na prokuratúru. Ja som s tým, samozrejme, nesúhlasil.“

Myslíte si, že časť páchateľov môže stále unikať?

„Je to veľmi pravdepodobné. Keďže tam boli nejakí desiati až dvanásti útočníci, tak je jasné, že zvyšní sa pohybujú na slobode.“

Čím si okrem zákonov vysvetľujete, že vraždu vášho syna stále nevyšetrili?