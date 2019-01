Spojí polícia Kočnera s vraždou a kto bude prezident? Prečítajte si predpovede SME

Na domáce udalosti mala minulý rok výrazný vplyv vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ktorá sa predpovedať nedala, napriek tomu sa denníku SME na začiatku roka podarilo správne odhadnúť, že predseda Smeru Robert Fico sa neodsťahuje z bytu usvedčeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, že sa napriek zrušeným amnestiám Vladimíra Mečiara ešte nezačne súd v kauze únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml. a že SNS odloží reformu školstva.

Slovensko tiež podľa našej predpovede otvorilo svoj pracovný trh cudzincom, predseda SNS Andrej Danko už nevypovedal koaličnú zmluvu a na naše trate neprišlo viac súkromných železničných prepravcov.

Ako sme predpokladali, v Česku dostala dôveru vláda oligarchu Andreja Babiša s podporou komunistov, jadro Európskej únie sa nevykryštalizovalo, plán brexitu narazil ešte v britskom parlamente, Vladimira Putina si Rusi opäť zvolili za prezidenta a republikáni pri voľbách do Kongresu doplatili na politiku svojho prezidenta Donalda Trumpa.

Na zimnej olympiáde Slovensko získalo medaily a to zásluhou Anastasie Kuzminovej, prekvapilo jedno z družstiev, keď biatlonisky vybojovali piate miesto v štafete a končiaca slalomárka Veronika Zuzulová na medailu nedosiahla. Peter Sagan neobhájil titul majstra sveta, ale opäť vybojoval zelený dres na Tour de France, Petra Vlhová nezískala vo Svetovom pohári malý glóbus za slalom a chodec Matej Tóth sa vrátil na najvyššie pozície - aj tieto predpovede nám vyšli.

Kultúrna akcia Biela noc trvala viac dní, Marika Gombitová sa nepokúsila o ohlásený comeback a slovenským hercom sa darilo v zahraničných filmoch, ako sme aj plánovali.

Najvyšší súd však v rozpore s našimi očakávaniami nezrušil extrémistickú ĽSNS, prezident Andrej Kiska sa neodhodlal znovu kandidovať, vláde sa podarilo dodržať plánovaný deficit a finančná skupina Penta nekúpila televíziu Markíza. Modré hory nezískali ceny Radio_Heads a oscarová ceremónia nebola napriek škandálom okolo sexuálneho obťažovania úplne bez hviezd.

Nemeckí futbalisti nás tiež sklamali, keď neobhájili titul majstrov sveta a Dominika Cibulková sa po ďalšej nevýraznej sezóne nevrátila medzi top desať tenistiek. Hokejistom sa nepodarilo postúpiť do štvrťfinále majstrovstiev sveta, hoci sme im to priali, a snoubordistka Klaudia Medlová na olympiáde nepostúpila do finále Big Air.

Celkovo denníku SME vyšlo 20 z 30 predpovedí na rok 2018 (v tlačenom vydaní sme ich zverejnili len 26). Dvojtretinová úspešnosť nás povzbudila k tomu, že prinášame aj naše predpovede na rok 2019.

Domáce udalosti

Kočnera polícia nespojí s Kuciakovou vraždou