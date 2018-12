Brit ovláda päťdesiat jazykov. Čo sa mu páči na slovenčine?

Najčítanejšíe články roku 2018 na The Slovak Spectator.

28. dec 2018 o 11:04 The Slovak Spectator

1. Takto vyzeral požiar na vianočných trhoch v Bratislave, ktorému padla za obeť aj historická budova: A stall at Bratislava’s Christmas market caught fir

2. Vláda štedrou pomocou pre Jaguar podporila vytvorenie pracovných miest aj pre cudzincov: Jaguar will need people from abroad for its plant in Slovakia

3. Archeológovia našli v Poprade unikátnu spoločenskú hru: Ancient board game has no parallel in Europe

4. Na akých témach pracoval Ján Kuciak predtým, než ho zabili? Kuciak investigated links between politicians and mafia



5. Slovenky vám mobilnou aplikáciou pomôžu ušetriť na jedle: Slovak app prevents food waste and saves money



6. Po smrti Henryho Acordu sa cudzinci v Bratislave obávajú o svoju bezpečnosť. Expat dies following street attack in Bratislava. Attacker charged with manslaughter



7. Ktorých cudzincov si Slováci a Slovenky berú najčastejšie? Who do Slovaks marry the most among foreigners?



8. Toto je posledný, nedokončený článok Jána Kuciaka: Italian mafia in Slovakia. Tentacles reaching out to politics

9. Príbeh exorcistu: Stretol som desiatky ľudí posadnutých Satanom. I have met dozens of people possessed by Satan, exorcist claims

10. Brit ovláda päťdesiat jazykov. Čo sa mu páči na slovenčine? Famous polyglot gets an adrenaline rush learning new languages



Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.



Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.