Minister Gajdoš pripúšťa diskusiu o povinnej vojenčine

Ministerstvo chce zatraktívniť povolanie vojaka aj zvýšením platov.

2. jan 2019 o 8:37 (aktualizované 2. jan 2019 o 13:04) TASR, SITA

BRATISLAVA. Z hľadiska konkurencieschopnosti vojenského povolania na trhu práce nie je záujem o Ozbrojené sily taký veľký.

Ministerstvo obrany pripúšťa celospoločenskú diskusiu o opätovnom zavedení povinnej vojenskej služby.

Záujem stagnuje

"V súčasnosti máme dostatočné množstvo personálu na zabezpečenie plnenia úloh, či už v aktívnej službe, alebo zálohách. Ale do budúcnosti, samozrejme, by aj táto alternatíva mohla pripadať do úvahy, pretože záujem o vstup do ozbrojených síl stagnuje," povedal pre TASR minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Zatraktívniť povolanie profesionálneho vojaka chce rezort zatiaľ napríklad zvýšením platov.

Nízky záujem o prácu v armáde sa snaží ministerstvo podľa Gajdoša vyriešiť novou koncepciou štátnej služby profesionálnych vojakov, vďaka ktorej by platy profesionálnych vojakov mali v budúcom roku vzrásť až o 40 percent.

Chce im dať to, čo im patrí za odvedenú prácu a úsilie.

Ministerstvo pritom podľa jeho slov prihliada aj na nebezpečenstvo, ktorému čelia pri plnení operácií a úloh v prospech zaistenia bezpečnosti vo svete a v prospech obrany SR.

Minister pripustil zavedenie povinnej vojenskej služby, ak by v budúcnosti vznikla potreba doplniť armádu a bolo by to nevyhnutné z hľadiska obrany krajiny.

Vyžadovalo by si to však podľa neho celospoločenskú diskusiu a nemalé investície do zabezpečenia infraštruktúry.

Aj premiér hovorí o diskusii

Aj podľa premiéra Petra Pellegriniho by mohla byť povinná vojenská služba jedno z možných riešení prípadnej krízovej situácie.

Uviedol to s tým, že podľa jeho slov existujú pochybnosti, či by mladá generácia, ktorá neabsolvovala povinnú vojenčinu, bola vôbec ochotná pomôcť v prípade núdze.

"Slovensko by mohlo mať problém v prípade vzniknutia nejakej krízovej situácie, kde už máme niekoľko generácií, ktoré neabsolvovali základnú vojenskú prípravu. A v prípade potreby, hoci pevne verím, že taká situácia už u nás nenastane, je tu zjavne problém, či by vôbec bola mladá generácia ochotná sa chcieť zúčastniť na nejakých aktivitách na obranu Slovenskej republiky," povedal Pellegrini.

Téma opätovného zavedenia povinnej služby je podľa premiéra na stole už niekoľko rokov.

Pellegrini okrem iného doplnil, že je to závažné rozhodnutie, ktoré si vyžaduje odbornú diskusiu a celospoločenskú aj politickú zhodu.

Chce preto počkať na návrh SNS. "Rešpektujem postoj koaličného partnera, ale počkáme si na to, až budú známe detaily. Ide o zložitú tému, ktorá môže naraziť aj na silný odpor verejnosti a preto je potrebná odborná diskusia a celospoločenská zhoda. Niektoré krajiny majú povinnú vojenskú službu, niektoré ju opätovne zavádzajú, takže musíme o tom diskutovať," doplnil premiér.

SaS a OĽaNO diskusiu odmietajú

Naopak opozičné strany SaS a OĽaNO diskusiu o povinnej vojenčine odmietajú.

Podpredseda SaS Ľubomír Galko tvrdí, že Slovensko nepotrebuje veľkú armádu zloženú z vojakov, ktorí sú v nej z donútenia.

Odborník na obranu za hnutie OĽaNO Jaroslav Naď to považuje za nesystémový krok. "Čo sa týka povinnej vojenskej služby, sme zásadne proti tomu. Ide o nesystémový krok a v podstate o nepremyslené politické vyhlásenie niekoľkých politikov, ktoré sa reálne nezakladá na žiadnej analýze," tvrdí Naď.

Podľa jeho slov je potrebné sústrediť sa na potrebné veci, nie na ilúzie.