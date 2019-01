Pellegrini vytlačil Kaliňáka. Väčšina voličov Smeru v ňom vidí Ficovho nástupcu

BRATISLAVA. Väčšina voličov Smeru vidí korunného princa strany v súčasnom premiérovi Petrovi Pellegrinim. Exkluzívny prieskum agentúry Focus pre denník SME ukázal, že v prípade odchodu Roberta Fica z funkcie predsedu Smeru by ho za nového šéfa strany chcelo 56 percent opýtaných spomedzi voličov Smeru.

Pred dvoma rokmi si Pellegriniho ako Ficovho nástupcu vedelo predstaviť len 11 percent opýtaných.

V decembri 2016 podľa merania Focusu voliči Smeru vnímali ako najprijateľnejšieho možného predsedu Smeru ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ktorý však teraz do zoznamu zaradený nebol. Lajčák vtedy v meraní získal 33 percent a nedokázal tak osloviť nadpolovičnú väčšinu.

„Vidieť podstatne vyššiu akceptáciu Pellegriniho. Dnes je to v porovnaní s decembrom 2016 päťnásobne vyššie,“ hovorí Martin Slosiarik z Focusu. Môže za to podľa neho najmä Pellegriniho pôsobenie vo funkcii premiéra, ktorým si získal dôveru voličov Smeru.

Prieskum Focusu pre SME tiež ukázal, že voličov Smeru, ktorí si na Ficovom mieste dnes nevedia predstaviť nikoho, je len šesť percent. Predvlani ich bolo 11 percent.

„Keby ich bolo viac, znamenalo by to, že nevedia spracovať novú situáciu, teda, že by Fico nebol predsedom Smeru,“ hodnotí politológ Grigorij Mesežnikov. Výsledky prieskumu sú podľa neho pre Pellegriniho dobrým signálom pre jeho úvahy o ďalšej budúcnosti v Smere.

„Pre Fica, ktorý zatiaľ výmenu na poste predsedu strany nepripúšťa, výsledky nie sú dobrým zistením,“ hovorí politológ s tým, že Pellegrini sa stáva jedným z možných lídrov strany.

Takmer absolútna väčšina voličov Smeru si však podľa prieskumu želá, aby Fico v politike zostal. Je ich 93 percent.

V Smere prieskum komentovať príliš nechceli. „Je dôležité, že Robert Fico je predsedom Smeru a Peter Pellegrini sa veľmi dobre zhostil postu predsedu vlády,“ reagoval poslanec Smeru Erik Tomáš, ktorý Ficovi vo funkcii premiéra v minulosti radil s komunikáciou.

Kaliňák sa medzi voličmi Smeru prepadol