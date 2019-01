Dobré ráno: Ako dodržať novoročné predsavzatia, návod podľa vedy

Vedci radia, ako si poradiť so záväzkami.

2. jan 2019 o 23:09 Tomáš Prokopčák, Matúš Beňo

Vypočujte si podcast

Z astronomického pohľadu nie je nový rok nijako výnimočný ani zaujímavý dátum, ale my ľudia sme sa už tak nejako dohodli, že práve od neho sa budeme odrážať.

A mnohí z nás to spravia rovno zhurta: dajú si nejaké záväzky a potom... no, to už je každého vec.

Ale vedci sú tiež len ľudia a tiež ich trápi, že takéto sľuby mávame problém dodržať.

Aký je teda vedecký návod na dodržiavanie novoročných predsavzatí?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Matúšom Beňom.

Krátky prehľad správ

Od januára môžu poberať obaja rodičia materskú súbežne. Novela zákona o sociálnom poistení to pripúšťa v prípadoch, keď otec po dohode s matkou prevezme do starostlivosti dieťa a matka sa súčasne stará o ich ďalšie dieťa.

Minister obrany pripúšťa diskusiu o znovuzavedení povinnej vojenskej služby. Problémom totiž je, že o kariéru vojaka či vojačky veľký záujem nie je. Minister Peter Gajdoš by ale najskôr chcel profesionálnym vojakom výrazne zvýšiť platy.

Minister spravodlivosti Gábor Gál nepredloží návrh zákona na dekriminalizáciu marihuany. Most-Híd tak ustúpil tlaku koaličných partnerov, ktorí chcú, aby minister túto tému nechal tak.

Výbuch plynu v paneláku na Urale má už devätnásť obetí. Explózia zničila v pondelok bytový dom v ruskom Magnitogorsku. Dvadsať ďalších ľudí stále zostáva nezvestných.

Prvú vedeckú informáciu z preletu sondy New Horizons okolo vzdialeného telesa Ultima Thule už máme. Aj skoré a málo kvalitné zábery objektu z Kuiperovho pásu ukázali, že má tvár ponášajúci sa na búrsky oriešok.

