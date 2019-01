Od februára budú lekárne overovať pravosť liekov. Pacient bude čakať

Treba si všímať biely krížik.

6. jan 2019 o 16:45 Ján Krempaský

Po 9. februári budú musieť všetci lekárnici overovať pravosť liekov na lekársky predpis. Môže to spomaliť ich výdaj pacientom. Ilustračné foto.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Ak pacient potrebuje liek na predpis, zvyčajne ide do lekárne s receptom a lekárnik mu ho vydá. Od 9. februára sa môže stať, že pacienti budú dlhšie čakať.

Lekárnik bude musieť predtým, ako ho dá pacientovi, overiť pravosť každého lieku, ktorý má na sklade. Prípad, že by legálna lekáreň vydala falošný liek, sa pritom na Slovensku ešte nestal. Bude to robiť skenerom, ak sa mu to nepodarí, nebude môcť liek vydať.

"Predĺži sa čas výdaja liekov, pacienti budú musieť byť trpezlivejší," vraví šéf Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

Nevylučuje ani to, že si pacienti budú musieť vybrať liek v inej lekárni, ak sa ho nepodarí lekárnikovi overiť, alebo mu spadne elektronický systém.

Overovať pravosť liekov na predpis aj niektorých, ktoré sa predávajú voľne, nariadila Európska únia smernicou z roku 2011. Cieľom je, aby sa k pacientovi nedostali z verejného reťazca - výrobca lieku, distribútor a lekáreň, falošné lieky.

Prečítajte si tiež: Falošnú viagru bude ľahšie odhaliť

Smernica podľa Sukeľa a výkonného riaditeľa Slovenskej organizácie pre overovanie liekov (SOOL) Romana Gubu nerieši internetový predaj.

Môže sa tak stať, že pacient dostane falošný liek, ak si ho kúpi cez internet. Predať mu ho môže nelegálna internetová lekáreň.

Riziko je napríklad pri cytostatikách, čo sú lieky na nádorové ochorenia. Oficiálne sú pre bežného pacienta drahé a zdravotné poisťovne ich niekedy schvaľujú len na výnimky. Niektorým liek nepreplatia.

Dva bezpečnostné prvky

Originálny a pravý liek budú mať podľa Gubu dva hlavné bezpečnostné prvky.

"Prvým je jedinečné sériové číslo balenia lieku, ktoré ho spolu s produktovým kódom odlíši od iného balenia," vysvetľuje.