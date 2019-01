Na rybačke sa ku mne pridal grizly. Slovák o dobrodružstvách na Aljaške

Desať správ o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

4. jan 2019 o 10:20 sme.sk

1. Archeológom sa darilo: Toto sú objavy roku 2018. Slovakia's TOP 10 archaeological findings in 2018

2. Ktoré sú najpopulárnejšie mená na Slovensku? What were the most popular names for babies born in Slovakia?

3. Koho Smer postaví ako prezidentského kandidáta? Prečítajte si predpovede amerického novinára pre rok 2019: Kaliňák gets a haircut and runs for president

4. Dramaticky vyzerajúca nehoda na slovenskej diaľnici zaujala aj amerických divákov: CNN reports about curious “flying” car accident

5. Tento rok si Slovensko si zvolí nového prezidenta a oslávi tridsať rokov demokracie. Aké ďalšie udalosti nás čakajú? What to expect in 2019?

6. Petra Vlhová má na konte už dve víťazstvá. Takto vyhrala v Osle: Vlhová wins in parallel slalom in Oslo

7. Tatry Ice Master či Biela Stopa na Skalke. Za týmito udalosťami sa oplatí cestovať: Top 10 January events in Slovakia

8. Cudzincov u nás robí stále viac, plán pre nich stále nemáme: Slovakia goes easier on foreigners, but not easy enough

9. Nočné čakanie v mraze a v zime. Vitajte na cudzineckej polícii: Waiting times at the Foreigners' Police get worse

10. Na rybačke sa ku mne pridal grizly. Slovák o dobrodružstvách na Aljaške: Slovak student in Alaska: I was fishing for salmon next to a grizzly

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.