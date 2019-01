Študentka prehovorila o bitke a uspela, jej prípad znovu preverí súd

Prokurátorku za jej postup disciplinárne nestíhajú.

7. jan 2019 o 17:32 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Študentku vysokej školy Edinu Váradyovú v marci vo Fiľakove napadol je bývalý priateľ Nicolas.

Ťahal ju po zemi za vlasy a nakoniec jej chytil hlavu a tresol ňou o auto. Zlomil jej nos, spôsobil psychické problémy, no dostal za to len pokutu 1500 eur.

Váradyová bola taká zúfalá, že sa rozhodla svoj príbeh opísať na facebooku.

„Keď dostal len pokutu, zarazilo ma to. Pre mňa to znamená, že sa musím naďalej báť, kedy znovu príde podnapitý do baru, pretože teraz už vie, že mu nič nehrozí,“povedala Váradyová v rozhovore pre SME.

Proti rozsudku sudcu Stanislava Galoviča z Okresného súdu v Lučenci sa nemohla odvolať, pretože proti rozsudku v trestných konaniach sa môžu odvolať len prokurátori.