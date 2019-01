Fico je nielen šéf Smeru. Už roky je zamestnancom ministerstva spravodlivosti

Expremiér chce byť ústavným sudcom.

8. jan 2019 o 13:55 Peter Kováč

BRATISLAVA. Zverejnené životopisy kandidátov na sudcov Ústavného súdu ukázali aj niektoré dosiaľ neznáme fakty.

Napríklad aj to, že šéf Smeru a trojnásobný premiér Robert Fico pracuje od roku 1986 až dodnes pre ministerstvo spravodlivosti. Uviedol si to v kolónke zamestnanie.

Informáciu však pre SME potvrdil samotný rezort spravodlivosti, ktorý vedie Gábor Gál z Mosta-Hídu.

Ministerstvo nespresnilo, na akej pozícii Fica eviduje, podrobnosti nespresnil ani predseda Smeru.

Z Ficovho životopisu vyplýva, že medzi rokmi 1986 až 1995 pracoval šéf Smeru na Právnickom inštitúte rezortu, kde mal na starosti trestné právo.

Následne sa na šesť rokov stal agentom Slovenska pri zastupovaní na Európskom súde pre ľudské práva a Európskou komisiou pre ľudské práva.

"Od 1. mája 2000 začal čerpať pracovné voľno podľa vtedy platných a účinných právnych predpisov. Tento stav jeho štátnozamestnaneckého pomeru naďalej trvá," povedala Denisa Gerši z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.

Dodala, že Fico nedostáva od ministerstva žiadnu mzdu ani iný príjem.

Do tejto situácie sa Fico mohol dostať tak, že bol zrejme uvoľnený zo štátnej služby na výkon inej funkcie, hovorí bývalý šéf Úradu pre štátnu službu Ľubomír Plai.

"Robí sa to tak bežne aj v zahraničí a platí to napríklad aj pri starostoch. Je to preto, aby keď im skončí mandát, mali isté pôvodne miesto, ktoré zastávali," hovorí Plai.

U Fica to znamená, že keď by skončil v politike, môže požiadať ministerstvo spravodlivosti o zaradenie. To by bolo povinné nájsť mu novú adekvátnu pozíciu, potvrdila hovorkyňa rezortu.

Fico do parlamentu odišiel z rezortu v čase, keď bol agentom na súde v Štrasburgu.