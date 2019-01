Kiska ocenil tridsať osobností, aj Kuciaka, Stankeho či Fulmeka

Alexej Fulmek vyznamenanie považuje za uznanie úlohy denníka SME.

8. jan 2019

BRATISLAVA. Vlaňajšia vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa odrazila aj vo výbere osobností, ktoré vyznamenal prezident Andrej Kiska.

V bratislavskej Redute udelil poslednýkrát vo funkcii štátne vyznamenania tridsiatke osobností, medzi nimi in memoriam aj Kuciakovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a rozvoj v oblasti žurnalistiky.

Vyznamenanie za neho prebral otec Jozef Kuciak a matka Martiny Kušnírovej Zlatica.

„Výber bol ťažký, lebo tých, ktorí by ocenenie zaslúžili je na Slovensku určite viac, povedal Kiska v príhovore. Pripomenul, že tento rok si Slovensku bude pripomínať 30. výročie Nežne revolúcie.

Stanke je rád, že ho ocenil práve Kiska

Vyznamenanie dostal aj herec Slovenského národného divadla Richard Stanke, ktorý bol jednou z tvárí protestov za Slušné Slovensko po vražde.

Prezident ho vyznamenal nielen za rozvoj v oblasti kultúry, ale aj za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie.

"Je to pre mňa veľká česť, prijímam to s veľkou úctou a pokorou, pretože si uvedomujem, že je veľa ľudí, ktorí by to zaslúžili," hovorí Stanke.

Vyznamenanie pre neho znamená aj záväzok do budúcnosti. "O to som radšej, že ho prijímam práve z rúk pána prezidenta Kisku, ktorého si vážim," vraví.

Ďalšou z vyznamenaných osobností z oblasti žurnalistiky je riaditeľ vydavateľstva Petit Press Alexej Fulmek. Spoluzakladal denník SME a na čele vydavateľstva je už 25 rokov od jeho vzniku.

Keď mu z Prezidentskej kancelárie oznámili, že Kiska ho ocení, Fulmek zareagoval slovami "končne, prečo vám to tak dlho trvalo". Hovorí, že pri tom myslel na štvrťstoročnú históriu denníka SME, no svoju spontánnu reakciu odôvodňuje aj tým, že pri formálnych aktoch ako je udeľovanie vyznamenaní sa cíti nesvoj.

"Samozrejme, bol to z mojej strany len žart. Vyznamenanie z rúk prezidenta Andreja Kisku si veľmi vážim, pretože ho považujem za uznanie úlohy denníka SME v novodobej histórii Slovenska a za ocenenie práce všetkých redaktorov, ktorí sa na tomto príbehu zúčastnili," hovorí Fulmek.

Abrhám neprišiel, zhoršilo sa mu zdravie

Pomer žien a mužov v tridsiatke ocenených je rovnaký. Štátne vyznamenanie dostala napríklad bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová, ktorú v minulosti kritizoval Smer či bývalá poslankyňa za SDKÚ Magda Vášáryová, ktorá v súčasnosti predsedá najstaršiemu ženskému spolku Živena. Tento rok má spolok 150 rokov.

Vyznamenanie prezidenta pripisuje práve svojmu pôsobeniu v Živene.

"Som veľmi rada, že prezident ma vyznamenáva v prvom rade ako predsedníčku Živeny, a celý rok sa budeme snažiť, aby sme slovenskú verejnosť informovali o tom, aké neuveriteľné tisícky žien prešli Živenou a akú veľkú prácu za sebou zanechali," hovorí.

Kiska ocenil aj českého herca so slovenskými koreňmi Josefa Abrháma, ktorý sa mal pôvodne na ceremoniáli zúčastniť, no pre zhoršený zdravotný stav vyznamenanie za neho prebrala jeho neter.

Namiesto Fica Pellegrini

Na slávnostnom ceremoniáli v Redute boli aj premiér Peter Pellegrini zo Smeru a predseda parlamentu Andrej Danko z SNS. Pre Pellegriniho išlo o prvé udeľovanie vyznamenaní, ktorého sa zúčastnil ako predseda vlády.

Kiskov výber vyznamenaných v minulosti viackrát podráždil Smer aj SNS.

Vlani sa poslanci Smeru sťažovali na vyznamenania pre spoluzakladateľa VPN sociológa Fedora Gála a publicistu Martina M. Šimečku, ktorý kedysi viedol denník SME.

Predvlani zasa Fico a predseda parlamentu Danko netlieskali, keď Kiska oceňoval zosnulého zakladateľa Ústavu pamäti národa Jána Langoša.

Fico Kiskovi tiež vyčítal, že ocenil zakladateľa festivalu Pohoda Michala Kaščáka a nikoho z ľudí, ktorí sa podieľali na príprave slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

S Dankom vtedy vtedy neprišli ani na recepciu po oficiálnej časti, hoci na ňu hostí sami pozývali.