Čo sa stane so Smerom bez Fica. Záleží, kto prevezme moc

Smer by Ficov odchod nemal oslabiť.

8. jan 2019 o 20:20 Roman Cuprik

BRATISLAVA. „S Robertom Ficom som do politiky prišiel a s Robertom Ficom aj z politiky odídem“ alebo Fico ako garant zotrvania v poslaneckom klube Smeru. Takéto vyhlásenia kedysi dávali poslanci strany Smer na adresu svojho straníckeho šéfa Fica.

Teraz, keď Fico oznámil, že sa chce stať ústavným sudcom, čo by znamenalo jeho koniec v Smere, im do reči veľmi nie je.

„Táto správa ma prekvapila, musíme sa o tom v strane porozprávať,“ povedal podpredseda poslaneckého klubu Smeru Miroslav Číž.

Aj keby Ficovi pokus o odchod z politiky vyšiel, strane Smer by to podľa analytikov výrazne preferencie neubralo. Záležalo by to na tom, ako Fico odovzdá svojmu nástupcovi moc, tvrdí Martin Slosiarik z prieskumnej agentúry Focus.

„Ak to prebehne s Ficovým posvätením a voliči Smeru nebudú mať pocit, že je tam vnútorný konflikt, tak prepad preferencií nemusí byť zásadný. Dokonca nemusí byť žiadny,“ povedal Slosiarik.

Ľudia v Smere

Fica za ústavného sudcu nominoval podpredseda Smeru Martin Glváč. Ako vidí svoju politickú budúcnosť bez Fica, nechcel povedať.