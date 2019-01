Kuciakov otec: Prišiel som, aby sa nezabudlo, že nič nie je vyriešené

Jána Kuciaka vyznamenal prezident Andrej Kiska in memoriam.

8. jan 2019 o 21:10 TASR

BRATISLAVA. Každé ocenenie pre nášho syna pre nás znamená veľmi veľa, ale chcem, aby to znamenalo veľa aj pre Slovensko, aby sa stále poukazovalo na to, že ešte nič nie je vyriešené.

Vyhlásil to otec zavraždeného novinára Jána Kuciaka Jozef Kuciak po utorkovom odovzdávaní štátnych vyznamenaní prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Kuciaka ocenili in memoriam

Kuciak získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o rozvoj v oblasti žurnalistiky.

Prečítajte si tiež: Kiska ocenil tridsiatku osobností, aj Kuciaka, Stankeho či Fulmeka

"Preto sa zúčastňujem na každej akcii, inak by som tu ani nebol, lebo cena nie je pre mňa. Jedným z tých dôvodov je to, aby sa na to nezabudlo," dodal Kuciak.

Na slávnostné odovzdávanie štátnych vyznamenaní prišla aj matka zavraždenej Martiny Kušnírovej. Ocenenie vníma ako veľké gesto od prezidenta.

"Aspoň on si ako jeden z mála politikov uvedomuje, čo sa vlastne stalo a prečo sa to stalo. Keby Pán Boh dal a osvietil rozum aj tým ostatným, že by rozmýšľali ako on, pretože deti nám to nevráti, ale spravodlivosť by mala zvíťaziť a zlo by malo byť ozaj potrestané, aby ich smrť nebola zbytočná, aby naše slzy neboli zbytočné," uviedla Zlatica Kušnírová.

Kiska ocenil osobnosti

Prezident SR Andrej Kiska ocenil v utorok pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej republiky 30 osobností spoločenského a kultúrneho života, z toho troch in memoriam. Štátne vyznamenania si 15 žien a 15 mužov prevzalo z jeho rúk v koncertnej sále Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute.

Okrem Kuciaka Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získali Klára Orgovánová, Katarína Zavacká, Ľubomír Longauer, Darina Kárová, Alexej Fulmek, Veronika Velez-Zuzulová, Jana Juráňová, Zuzana Žirková, Richard Stanke, Dušan Mitana, Daniela Hantuchová, Péter Hunčík, Jana Dubovcová, Ladislav Snopko a Magdaléna Vášáryová. Vojenský druh tohto ocenenia získal Svetozár Naďovič.

Radom bieleho dvojkríža II. triedy prezident ocenil Josefa Abrháma a Dagmar Burešovú (in memoriam).

Pribinov kríž I. triedy si odniesli Miroslav Žbirka, Marián Valko, Jana Želibská, Mária Omastová, Veronika Rácková (in memoriam), Gyula Zalabai, Roman Patkoló, Radoslav Danilák, Mária Jasenková, Zuzana Kumanová a Pavel Cheben.