Vláda schválila nový Akčný plán pre životné prostredie a zdravie

Ministerstvo zdravotníctva chce efektívnejšie bojovať proti onkologickým ochoreniam na Slovensku. Vláda v stredu schválila šesť akčných plánov Národného onkologického programu (NOP). Tie prinášajú skríningové programy, očkovanie či zavedenie štandardov diagnostiky a liečby. NOP je plán verejného zdravia, ktorý sa zameriava na zníženie počtu nových prípadov nádorových ochorení a úmrtí. Mal by zabezpečiť zlepšenie kvality života pacientov s rakovinou prostredníctvom "systematického a spravodlivého uplatňovania stratégií, ktoré sú založené na dôkazoch zameraných na prevenciu, včasnú diagnostiku, diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu, podpornú a terminálnu starostlivosť, ako aj výskum zameraný na hľadanie inovatívnych riešení a hodnotenie výsledkov".

Vysoké školy budú môcť odobrať akademické tituly . Vyplýva to z novely vysokoškolského zákona, ktorú v stredu schválila vláda. Návrh novely zveruje rozhodovanie o odobratí titulu do pôsobnosti vysokej školy, vzhľadom na princíp „kto udeľuje, ten odníma“, pričom za vysokú školu má konať rektor na návrh poradnej komisie.

Kabinet schválil návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zmenou zákona sa podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej zvýši kvalita vzdelávania. Povedala to ešte 17. decembra po zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR. Zároveň sa podľa Lubyovej pedagógovia nemajú obávať, že by v novom systéme prišli o peniaze. Cieľom návrhu zákona je najmä zatraktívniť učiteľské povolanie prostredníctvom zmien v systéme kontinuálneho vzdelávania, príplatku za profesijný rozvoj, kariérového systému a vykonávania atestácií vo väzbe na profesijné štandardy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov regionálneho školstva či zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu smerovaním k rozvíjaniu inovatívnosti.

Miera financovania výskumu a vývoja by sa mala zvýšiť nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj z podnikateľských zdrojov. Vyplýva to zo Správy o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnaním so zahraničím za rok 2017, ktoré na vládu predložila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Vláda vzala materiál na vedomie.