Počet dopravných nehôd aj obetí na cestách klesol

V roku 2018 policajti zaznamenali 13 873 dopravných nehôd, o 140 menej ako v roku 2017.

9. jan 2019 o 14:15 SITA

BRATISLAVA. Výsledky vyhodnotenia dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2018 robia Slovensko bezpečnou krajinu.

Konštatoval to v stredu prezident Policajného zboru Milan Lučanský na tlačovej besede, na ktorej s viceprezidentom Policajného zboru Róbertom Bozalkom a riaditeľom Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ľubošom Rumanovským vyhodnotili dopravno-bezpečnostnú situáciu za rok 2018.

„V rámci okolitých krajín, ale aj celkovo Európskej únie, máme dnes jedny z najlepších výsledkov v rámci smrteľných dopravných nehôd, takže môžeme konštatovať, že sa nám darí vychovávať účastníkov cestnej premávky," vyhlásil Lučanský, pričom vyzdvihol prácu policajtov, ktorí sa na dosiahnutí týchto výsledkov podieľali.

Počet nehôd sa znížil

"Keď sa pozrieme z pohľadu desiatich rokov dozadu, je to dlhodobý pokles, v roku 2008 ich bolo 59 008. Usmrtených osôb bolo vlani 229, o 21 menej ako rok predtým. Z pohľadu krajov, vlani bolo najviac usmrtených v Nitrianskom kraji a najmenej v Bratislavskom kraji, z pohľadu okresov, najviac usmrtených bolo v Žiline," informoval viceprezident Policajného zboru Róbert Bozalka.

Nárast smrteľných nehôd chodcov

“ Ak nebude pokuta dobrovoľne uhradená, policajt bude môcť zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom s možnosťou aj použitia papuče. „ ĹUBOŚ RUMANOVSKÝ

Dodal, že nárast smrteľnosti zaznamenali iba u chodcov, u ostatných účastníkov cestnej premávky evidovali pokles.

"Najviac usmrtených osôb bolo na ceste prvej triedy. Bolo ich 90, ale je to o 14 menej ako rok predtým. Nasledujú cesty druhej a tretej triedy. Na ostatných miestnych komunikáciách zaznamenali pokles počtu usmrtených osôb. Podľa mesiacov, najviac usmrtených osôb zaznamenali v roku 2018 v auguste, najmenej vo februári. Najčastejší deň, keď k usmrteniu dochádzalo, bol pondelok, najmenej tragických úmrtí bolo vo štvrtok," dodal.

Menej vodičov pod vplyvom alkoholu

Jedna z vecí, ktorá trápi dopravnú políciu a ktorej sa chce prioritne v tomto roku venovať, je jazda vodičov pod vplyvom alkoholu.

"Počet dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu v roku 2018 bol 1 643, pred desiatimi rokmi ich bolo 3 122. Hoci je tento trend za posledných desať rokov klesajúci, v posledných troch rokoch začal stúpať," podotkol Bozalka.

Vlani policajti evidovali 9 612 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. "Keď sa to rozhodí na celý rok, vychádza to 26 vodičov s alkoholom za jeden deň," upozornil.

Príčiny smrteľných dopravných nehôd boli najčastejšie porušenie povinnosti vodiča - telefonovanie, nedovolená rýchlosť jazdy, nesprávny spôsob jazdy či porušenie osobitných ustanovení o chodcoch, doplnil viceprezident Policajného zboru.

Prísnejšie opatrenia proti neplatičom pokút

Ročne je využitím Inštitútu objektívnej zodpovednosti postihnutých priemerne 8 000 prípadov porušenia pravidiel cestnej premávky.

Využívanie objektívnej zodpovednosti sa vďaka nedávnemu preloženiu rozkazov o uložení pokuty do úradných jazykov členských štátov Európskej únie a odstráneniu iných technických problémov, rozšírilo aj na zasielanie pokút držiteľom vozidiel do štátov Európskej únie, a to na základe získavania údajov o držiteľoch vozidiel evidovaných v štátoch Európskej únie podľa smernice, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.

"Je to zatiaľ v polooautomatizovanom režime, ale pracujeme na tom, aby bol plnoautomatizovaný už začiatkom tohto roka," uviedol riaditeľ Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ľuboš Rumanovský.

Vysvetlil, že ak nebude pokuta dobrovoľne uhradená, policajt bude môcť zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom s možnosťou aj použitia technického prostriedku na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku, tzv. papuče.

Ako doplnil Rumanovský, polícia plánuje nákup technických prostriedkov, ktoré treba nevyhnutne obnoviť. Patria sem merače rýchlosti, analyzátory dychu, fotoďalekohľady či mobilné váhy, ale aj testery na drogy.

Tento rok sa chcú zamerať na príčiny smrteľných dopravných nehôd a osobitnú pozornosť budú venovať aj chodcom a alkoholu u vodičov.

Prísne opatrenia budú prijímať aj v skupine mladých vodičov.