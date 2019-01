Danko vyzval opozíciu na uznanie kvalít rokovacieho poriadku

Novela rokovacieho poriadku nie je v rozpore s ústavou.

9. jan 2019 o 14:21 (aktualizované 9. jan 2019 o 16:05) TASR, SITA

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko vyzýva viacerých opozičných poslancov, ktorí kritizovali novelu rokovacieho poriadku NR SR, aby aspoň uznali, že sa mýlili. Ospravedlnenie Danko nečaká.

"Verejne vyzývam týchto ľudí, aby aspoň uznali, že sa mýlili. Nečakám ospravedlnenie a vyhýbam sa konfliktom s médiami, ale túto nespravodlivosť, ktorá zaznievala v tom čase v mediálnom priestore, som musel dva roky znášať," uviedol Danko.

Reagoval tak na rozhodnutie Ústavného súdu SR, z ktorého vyplýva, že novela Rokovacieho poriadku NR SR z roku 2016, ktorú presadila vládna koalícia, nie je v rozpore s ústavou.

Ľudsky aj technicky lepší parlament

Podľa Danka má slovenský parlament špičkový európsky rokovací priadok, ktorý za dva roky ukázal svoju životaschopnosť.

"Zlepšila sa úroveň rokovania, technická práca, zlepšilo sa prostredie, v ktorom pracujeme, nielen v ľudskej, ale aj technickej rovine," uviedol šéf parlamentu.

Cieľom zmeny rokovacieho poriadku malo byť zabezpečenie ochrany efektívneho fungovania NR SR počas jej schôdzí.

Právna norma zaviedla časové limity pre vystúpenia poslancov a zakázala v rokovacej sále transparenty, plagáty, letáky a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové prezentácie, ale aj materiály propagujúce politické strany a reklamu.

Šéf parlamentu dostal právo iniciovať disciplinárne konanie voči poslancom, ktorí na schôdzi opakovane porušujú poriadok.

OĽaNO: Absurdné rozhodnutie

Opozičné hnutie OĽaNO označilo rozhodnutie Ústavného súdu za nepochopiteľné.

"Dostali sme sa tým do absurdnej situácie, keď deti od malička učíme pri prezentáciách v škole používať vizuálne pomôcky, ale poslancom parlamentu zároveň zakazujeme použiť pri vystúpení akýkoľvek graf či tabuľku," uviedli Obyčajní.

Na druhej strane sa podľa nich takémuto absurdnému a nedemokratickému rozhodnutiu nemožno čudovať, keďže o súlade s ústavou rozhodovali aj sudcovia Jana Laššáková a Mojmír Mamojka, ktorí pred rokom za samotný zákon hlasovali ešte ako poslanci strany Smer-SD.

SNS chce apolitických ústavných sudcov

Andrej Danko ďalej uviedol, že existuje veľký predpoklad, že pri počte 40 kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR bude na najbližšej schôdzi parlamentu zvolený potrebný počet 18 uchádzačov o tieto posty.

Danko sa vyjadril, že na zozname kandidátov je dosť fundovaných ľudí, ktorí spĺňajú podmienky.

"Samozrejme, ja si myslím, že pri 40 ľuďoch, ktorých väčšinou nominovali stavovské organizácie, je tu veľký predpoklad. Avizoval som, že my politicky ako SNS do toho vstupovať nebudeme. Myslím si, že je tam dosť fundovaných ľudí, ktorí spĺňajú podmienky a myslím si, že sme vyspelý štát a disponujeme dostatočne vzdelanými ľuďmi, aby sme obsadili ústavný súd," uviedol Danko.

Zároveň pripomenul, že každý z kandidátov má rovnaký prístup k voľbe a nikto sa nebude zvýhodňovať.

"Žiadne takéto politické dohody neexistujú, neexistovali ani existovať nebudú. Chcem, aby všetci štyridsiati mali rovnaké podmienky, aby mali rovnaký prístup a nikto nebude akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovaný," reagoval Danko na medializované informácie, že pokiaľ by došlo k obštrukciám, mohol by ako predseda parlamentu vymenovať ústavných sudcov.

"Dbám na to, aby boli v priestoroch starej národnej rady na Župnom námestí vytvorené podmienky na rovnaké vypočutie pre kohokoľvek, kto sa prihlásil," priblížil Danko a pozval verejnosť na vypočutie kandidátov.

Dankovi nejde o paralyzovanie Ústavného súdu

Danko si myslí, že tvrdenia bývalého predsedu Ústavného súdu SR a prezidentovho poradcu Jána Mazáka o možnej paralýze ústavného súdu zo strany koalície sú konšpiráciou.

"Bez dôkazov by sa nemalo kriminalizovať a škandalizovať," vyhlásil s tým, že žiadne politické dohody v tejto oblasti "neexistovali, neexistujú ani existovať nebudú".

Bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák pre Denník N vyslovil hypotézu, že časť politikov jasne koketuje s myšlienkou na paralyzovanie Ústavného súdu SR na obdobie piatich mesiacov.

Podľa neho preto, aby prezident Andrej Kiska nemohol uplatniť svoju kompetenciu vybrať a vymenovať nových členov Ústavného súdu SR, o ktorých by už rozhodovala nová hlava štátu.

Ak by nebol ustanovený nový predseda ústavného súdu, do ktorého rúk skladá sľub novozvolený prezident, prešli by kompetencie do právomoci predsedu Národnej rady SR.

Práve Andrej Danko by tak mohol za sudcu vymenovať expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica.