Lubyová nenašla pochybenia pri udeľovaní dotácií na stimuly

Stimuly sa prvýkrát otvorili širokému okruhu nových ľudí, obhajovala postup ministerka.

9. jan 2019 o 15:03 (aktualizované 9. jan 2019 o 16:10) TASR

BRATISLAVA. Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej (nominantka SNS) pri prideľovaní dotácií v rámci schémy Stimuly pre výskum a vývoj bolo všetko v poriadku.

Uviedla to v stredu po rokovaní vlády.

"Myslím si, že všetko prebehlo v poriadku, nevidíme žiadne pochybenia, nevidíme zlé úmysly ani škody. Situáciu stále monitorujeme," povedala Lubyová.

Špecifický zákon o stimuloch

Zároveň potvrdila, že rezort školstva má právnu analýzu, z ktorej vyplýva, že sa po prvýkrát ocitli v situácii, kde sa rozhoduje podľa špecifického zákona o stimuloch. Tento zákon má podľa jej slov špecifické podmienky.

Bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená) na svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že nerozumie diskusii k stimulom na vedu a výskum a k tomu, či prijímatelia týchto dotácií museli alebo nemuseli byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora.

"Veď práve preto sme schválili zákon o Registri partnerov verejného sektora, aby sme poznali, kto stojí za firmami, ktoré dostávajú peniaze od štátu," napísala.

Hrozba sankcií

Ako ďalej uviedla, počas celej doby trvania zmluvy musí byť prijímateľ zapísaný do Registra partnerov verejného sektora, teda aj k momentu podpisu zmluvy.

"Ak to tak nie je, ten, kto za verejný sektor zmluvu podpísal, sa dopustil priestupku a môže dostať sankciu od 1000 do 100.000 eur. Toto nie je treba napísať do každého zákona každému ministrovi osobitne, lebo zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o správe majetku štátu, zákon o Registri partnerov verejného sektora aj priestupkový zákon platia pre všetkých rovnako," dodala Žitňanská.

Ministri veria, že sa Lubyová dokáže obhájiť

Predseda vlády Peter Pellegrini vo svojom stanovisku uviedol, že je na ministerke Lubyove, aby spôsob pridelenia dotácií na podporu vedy transparentne vysvetlila tak odbornej verejnosti, ako aj médiám.

Všetky subjekty, ktoré dostanú štátnu pomoc, majú byť zaregistrované v Registri partnerov verejného sektora, uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister spravodlivosti Gábor Gál.

Minister financií Peter Kažimír poznamenal, že ministerka Lubyová by mala dostať čas na to, aby svoj postoj obhájila.

"Ona sama príde v najbližších dňoch s tvrdými dátami, ktoré by mali vyvrátiť všetky pochybnosti," povedal Kažimír.

Podľa neho, ak firmy, subjekty doteraz neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora tak "došlo k pochybeniu."

"Z tohto pohľadu vyplývajú nejaké zákonné následky, ale to je otázka na rezort spravodlivosti a rezort školstva," skonštatoval minister financií.

Gröhling upozornil na čudné firmy mimo registra

Ministerstvo školstva SR pridelilo viac ako 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja.

Medzi úspešnými žiadateľmi sú však podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga (SaS) aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku.

Poukázal aj na to, že neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora.

Ministerka potvrdila, že firmy vyzvali, aby sa zaregistrovali do Registra partnerov verejného sektora.

"Nedošlo k žiadnej škode, nedošlo k tomu, aby chcel niekto niečo zakrývať," povedala Lubyová.

Ako dodala, ak by sa niekto nechcel do Registra partnerov verejného sektora zaregistrovať, tak by s ním ďalej nepokračovali. Podľa nej sa stimuly prvýkrát otvorili širokému okruhu nových ľudí, ktorí doteraz nedostávali štátnu podporu.

"My sme im teraz túto štátnu podporu umožnili dostať," povedala ministerka.

Lubyová potvrdila, že sa ohľadom tejto situácie stretla aj s predsedom vlády Petrom Pellegrinim a uistila ho, že systém hodnotenia bol transparentný.