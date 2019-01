Kažimír vidí Pellegriniho ako Ficovho nástupcu

Richter nikoho nemenoval, považuje to za predčasné.

9. jan 2019 o 15:13 TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/HXly5Ot-h_M

BRATISLAVA. Expremiér a predseda Smeru-SD Robert Fico spĺňa všetky odborné predpoklady na ústavného sudcu. Zhodujú sa ministri Smeru-SD.

Ak by sa ním Fico stal, predsedom Smeru-SD by mal byť podľa ministra financií Petra Kažimíra premiér Peter Pellegrini.

"Robert Fico sa rozhodol v súlade so svojimi odbornými predpokladmi. Ústavnosť bola vždy u neho na prvom mieste," povedal Kažimír.

"Robert Fico má všetky odborné predpoklady, aby vedel túto funkciu zvládnuť," doplnil minister práce Ján Richter.

Predsedom strany by v prípade Ficovho odchodu na Ústavný súd SR mal byť podľa neho ten, kto dostane dôveru členskej základne. Richter nikoho nemenoval, považuje to za predčasné.

Žiga: Fico z politiky neuteká

Minister hospodárstva Peter Žiga nevníma rozhodnutie Roberta Fica kandidovať za ústavného sudcu ako útek z politiky. "Má kvalifikačné predpoklady, aby mohol byť ústavným sudcom," poznamenal.

Nevidí problém v tom, že by mohol Fico na súde rozhodovať aj o zákonoch, ktoré sám navrhoval. Ak by sa Fico ocitol v konflikte záujmov, podľa Žigu by sa z rozhodovania vylúčil.

Gál ocenil počet kandidátov

Ministra spravodlivosti Gábora Gála teší vysoký počet kandidátov, je ich 40. "Výber môže byť o to lepší," poznamenal s tým, že výber ide podľa nových pravidiel.

Prečítajte si tiež: Politici, ľudia z podnikov aj autority. Kto je medzi kandidátmi na ústavných sudcov?

Vyzdvihol verejné vypočutie kandidátov, ktoré sa uskutoční v ústavnoprávnom výbore.

Poslancom nemieni odkazovať, koho majú voliť, hoci má svoj názor, kto by na Ústavný súd mal a nemal ísť. Poslanecký klub bude podľa neho posudzovať každého kandidáta.

Gál nepovedal, či je Ficova nominácia vhodná. "Sú tam aj ďalší ľudia. Nebudem sa teraz vyjadrovať ku každému osobitne," doplnil minister.

Odmieta zákulisné rokovania o podpore Ficovi. Gál sa chce usilovať o to, aby parlament zvolil 18 kandidátov a ponúkol ich prezidentovi, ktorý z nich má vybrať deväť. Nechce, aby bol Ústavný súd paralyzovaný nedostatkom sudcov.

Pre Gála je neprijateľné, aby sa predlžovalo funkčné obdobie súčasných ústavných sudcov.

Nomináciu Roberta Fica a ďalších politikov kritizuje opozícia, podľa ktorej politici na Ústavný súd nepatria.