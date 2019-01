Dobré ráno: Ako bude vyzerať budúcnosť Petry Vlhovej

Ako sa im darí a ako končievajú profesionálni športovci.

9. jan 2019 o 23:33 Marián Szűcs, Tomáš Prokopčák

Dlho to vlastne bola disciplína jedného človeka. A nesúťažilo sa o prvé miesto, ale kto bude v lyžovaní za Mikaelou Shiffrinovou na tom druhom.

Lenže Petra Vlhová momentálne prežíva svoju životnú sezónu a tento rok ju dokázala niekoľkokrát poraziť. Lenže, otázkou je, akú za to platí cenu. A akú cenu platia profesionálni športovci za svoje krátke kariéry a ako po nich končia.

O Petre Vlhovej, ale aj o Veronike Velez-Zuzulovej a profesionálom športe, jeho výhodách aj nevýhodách, vrcholoch aj pádoch, rizikách, výhrach a prehrách sa Tomáš Prokopčák rozpráva s Mariánom Szűcsom.

Krátky prehľad správ

Vysoké školy budú môcť odobrať akademické tituly. Včera schválila vláda návrh novely zákona, vďaka ktorej sa zavedie princíp „kto titul udelil, môže ho aj odobrať“. Novela je inšpirovaná českým zákonom: titul bude možné odobrať napríklad vtedy, ak absolvent porušil autorské práva alebo prácu sfalšoval, či ju napísal niekto iný.

Slovenská pošta výrazne zdražila a po novom žiada za inkaso päťnásobne viac ako v minulosti. Drahšie tak budú platby na pobočkách za elektrinu, plyn, vodu či káblovú televíziu. Dôvodom vraj je, že poplatky už nepokrývali náklady na spracovanie takýchto platieb.

Špekuluje sa, že slovenský podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič by mohol byť kandidátom Smeru na prezidenta. Dosiaľ sa hovorilo najmä o ministrovi zahraničia Miroslavovi Lajčákovi, ten však zrejme definitívne odmietol. Lajčák o Šefčovičovi tvrdí, že by to bol výborný kandidát.

Britská vláda znovu predložila do parlamentu návrh dohody o brexite. Poslanci tak budú o návrhu niekoľko dní diskutovať, parlament však už medzičasom presadil prekážku k tvrdému brexitu v britskom rozpočte. Podľa čoraz väčšieho počtu analytikov to môže znamenať, že Británia skončí pri druhom referende.

Spoločnosť IBM ukázala prvý kvantový počítač určený na komerčné použitie. Q System One predstavili na veľtrhu spotrebnej elektroniky CES v Las Vegas, stále však ide o experimentálne zariadenie. Na pracovný stôl si ho však nekúpite: je to takmer trojmetrová kocka chránené niekoľkými sklenými, hliníkovými aj oceľovými obalmi.

