Najmocnejšia inštitúcia. Čo robí a ako funguje Ústavný súd

Infografika: O čom rozhoduje Ústavný súd a prečo je najmocnejší.

9. jan 2019 o 23:08 Adam Valček, Miroslav Mezei

Parlament bude voliť ústavných sudcov najskôr vo februári a aktuálne vyjadrenia politikov ukazujú, že o deväť voľných miest sa povedie veľký mocenský boj.

Prezident Andrej Kiska avizuje, že medzi štyridsiatimi uchádzačmi o funkciu sú takí, ktorých „by nikdy nevymenoval“. Ich mená nespresnil.

Medzi kandidátmi je niekoľko politikov, vrátane predsedu Smeru Roberta Fica.

Prezidentov poradca a bývalý predseda Ústavného súdu Ján Mazák pre Denník N upozornil, že Fica môže za sudcu vymenovať predseda parlamentu Andrej Danko, ak prevezme kompetencie prezidenta.

Koalícia totiž nemusí zvoliť 18 kandidátov na deväť voľných miest, a zvyšné miesta zostanú neobsadené do júna, kým sa Kiskovi neskončí mandát. Ďalších sudcov by menoval Danko, kým nový prezident nezloží sľub.

Jozef Vozár z Ústavu štátu a práva SAV upozorňuje, že nový prezident skladá sľub do rúk predsedu Ústavného súdu a tak by mal Kiska nového predsedu súdu vymenovať zo štyroch sudcov, ktorí na Ústavnom súde zostanú aj po februári, bez ohľadu na to, koľko kandidátov teraz parlament zvolí.

Politici o Ústavný súd bojujú, pretože môže zrušiť zákony, spochybniť výsledky volieb, či určiť, ako sa majú chovať parlament alebo prezident.

Ako funguje a rozhoduje Ústavný súd

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhoduje vo viac ako 20 typoch konaní, najznámejšie sú konania o posudzovaní súladu právnych predpisov s ústavou, sťažnosti proti rozhodnutiam súdov, prokuratúry, policajtov a iných úradov a sťažnosti proti výsledkom volieb.

Rozhodnutia Ústavného súdu o súlade zákonov

Ústavný súd je dôležitou brzdou a protiváhou parlamentu (Národnej rade SR), ministerstvám a vláde, posudzuje ústavnosť prijatých zákonov, vyhlášok či nariadení.

Ide o zásadné rozhodnutia spravidla s celospoločenským dosahom, napríklad rozhodnutie o neústavnosti zákona, ktorý umožňoval stavať diaľnice na cudzích pozemkoch.

Čo sú to individuálne sťažnosti

Ústavný súd je poslednou inštanciou, na ktorú sa môžu ľudia, firmy, združenia či úrady obrátiť so sťažnosťou, že súdy, prokuratúra alebo iné úrady porušujú ich práva.

Predstavme si napríklad penzistu, ktorý sa sporí o dôchodok so Sociálnou poisťovňou a prehrá na krajskom súde. Môže sa odvolať na Najvyšší súd a keď ani s jeho verdiktom nesúhlasí a domnieva sa, že súdy porušili jeho práva, môže sa sťažovať na Ústavnom súde.

Zvyčajne ide o individuálne kauzy, ale mohokrát aj v týchto prípadoch vysloví Ústavný súd názor, ktorý má celospoločenský význam: napríklad verdikt, že z PZP treba platiť aj bolestné pre pozostalých.

Výklad ústavy, referendum, politické strany

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhoduje vo viac ako 20 typoch konaní. Medzi tie ďalšie známejšie patrí výklad ústavy alebo posudzovanie referendových otázok.

Referendum: Najznámejší prípad z posledného obdobia je konanie o tzv. referende za rodinu, keď súd otázku o registrovaných partnerstvách vyhlásil za neústavnú.

Výklad ústavy: Najznámejší prípad z posledného obdobia je otázka, či prezident môže odmietnuť kandidáta do funkcie generálneho prokurátora.