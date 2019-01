Vyšetrovací tím Kuciakovej vraždy sa podľa Lučanského zúži

Policajný prezident chce zúžením tímu zabrániť ďalším únikom informácií.

10. jan 2019 o 11:13 SITA

BRATISLAVA. Policajný prezident Milan Lučanský zníži počet členov tímu, ktorý vyšetruje úkladnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Povedal to v diskusnej relácii TV Pravda Ide o Pravdu.

Vyšetrovací tím zúžia

Dôvodom boli medializované úniky informácii z prípadu. Lučanský pripomenul, že vyšetrovanie vraždy je iba v polovici.

„Podarilo sa nám objasniť len vykonávateľov. Stále máme dosť práce na tom, aby sme zistili aj objednávateľov, stále veľa práce na tom, aby sa im to preukázalo a dotiahlo sa to do úspešného konca," povedal v relácii.



Prácu vyšetrovateľom však podľa neho komplikujú práve časté úniky zo spisu. Tie podľa neho ovplyvňujú najmä kvalitu a rýchlosť vyšetrovania, ale aj to, či sa prípad vôbec objasní.

„Verím tomu, že príde čas, keď sa dozvieme to, odkiaľ ten únik bol alebo odkiaľ momentálne je,“ zdôraznil.

Veci, na ktorých pracoval zavraždený Ján Kuciak, pôjdu po novom do pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať danou problematikou.

"Musím povedať, že niektoré z týchto prípadov sú už rozpracované, niektoré sú možno už po návrhu na podanie obžaloby. Ale taktiež viem, že v niektorých prípadoch sú už aj odsúdené osoby," uviedol.

Skupinu, ktorá sa zaoberá samotnou vraždou, bude tvoriť úzky okruh ľudí. Od neho Lučanský podľa vlastných slov očakáva, že zamedzí úniku informácii. Malo by podľa neho ísť o niekoľko desiatok osôb.

Nahrávky z kauzy Gorila

Lučanský v relácii hovoril aj o medializovaných informáciách, podľa ktorých sa v trezore podnikateľa Mariana Kočnera našli nahrávky z kauzy Gorila.

Policajný prezident v tejto súvislosti povedal, že sa v krátkom čase stretne so šéfom vyšetrovacieho tímu tohto prípadu aj so zastupujúcim šéfom Národnej kriminálnej agentúry, a budú hovoriť o tom, ako by mohli vyšetrovanie kauzy Gorila posunúť ďalej.

„Verím, že nahrávka, ktorá bola nájdená, bude takisto vyhodnotená. Či je možné, alebo nie je možné použiť ju v rámci tohto konania,“ uviedol. Doplnil, že vyšetrovanie by sa malo urýchliť.

„Vo všetkých veciach, ktoré boli začaté, bolo nejakých 11 vecí zastavených, šesť vecí bolo odmietnutých, 10 vecí je tam živých a v jednej veci bol podaný návrh na podanie obžaloby,“ dodal Lučanský s tým, že dúfa v rýchle ukončenie prípadu s reálnym výsledkom.