Šéf polície Lučanský vypovedal v kauze gangu sátorovcov

Lučanský potvrdil, že sa v roku 2010 stretol s mužom, ktorý tvrdil, že je Ľudovít Sátor.

10. jan 2019 o 12:08 (aktualizované 10. jan 2019 o 15:14) TASR

video //www.sme.sk/vp/37341/

BANSKÁ BYSTRICA. Policajný prezident Milan Lučanský vo štvrtok zhruba hodinu vypovedal pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici v kauze zločineckého gangu sátorovci, obžalovaného z viacerých vrážd.

Lučanský potvrdil, že v roku 2010 sa ako riaditeľ odboru Úradu boja proti organizovanej kriminalite - Stred na maďarskom území stretol s mužom, ktorý tvrdil, že je Ľudovít Sátor.

Sátor vyzvedal

Prečítajte si tiež: Exmanželka šéfa sátorovcov potvrdila kontakt skupiny na políciu

S hlavou gangu sa mal Lučanský stretnúť v čárde v Komárome a Sátor vtedy u neho sondoval, aké sú možnosti jeho postavenia v rámci trestného konania, ak sa po desaťročnom úteku vydá polícii a prizná k trestnej činnosti, a to najmä z obavy o svoj život. Údajne sa obával, že ho "vlastní dajú dole".

Na jeho spolupráci s políciou by vraj nič nemenil ani doživotný trest.

Sátor je dnes považovaný za mŕtveho, jeho telesné pozostatky sa však doteraz nenašli.

Lučanský tvrdí, že ho vtedy nemohol zadržať. Dohodli sa na ďalšom stretnutí, ale už na Slovensku.

"Boli isté obvinenia a útoky na mňa, že som ho mal vtedy zadržať. Stále som tvrdil, že som bol na území iného štátu, kde nemám žiadne právomoci, nebol som ozbrojený, neovládam maďarský jazyk. Nemal som inú možnosť, ako od tohto zákroku svojím spôsobom upustiť. Nebol som presvedčený, že ide o Ľudovíta Sátora. Vyzeral úplne inak ako na policajných fotkách z osobných dokladov. Mladý, vyšportovaný, dlhšie kučeravé vlasy. Nepôsobil nervózne ako človek, ktorý je na úteku. Hovoril pokojne a uvoľnene, aj to bol dôvod, že som si nebol istý. Bolo by veľké fiasko, keby sme na maďarskom území, kde sme nemali žiadne právomoci, zadržali človeka, ktorý by napokon vôbec nebol Sátor," vypovedal Lučanský a konštatoval to tiež pre médiá.

Lučanský z polície odišiel

Prečítajte si tiež: Bývalý šéf polície Spišiak vypovedal ako svedok v kauze sátorovcov

Poznamenal, že navyše v spomínanej čárde si všimol veľký pohyb ľudí, ktorí zabezpečovali Sátorovu bezpečnosť.

Podľa neho hoci išlo o človeka, ktorý mal temnú minulosť, aj taký "má svoje práva a mohol byť v ohrození, čo sa možno tiež preukáže alebo sa preukázalo".

Lučanský následne po voľbách a zmene vedenia polície zo zboru odišiel, ale ako uviedol, kolegom, ktorí zostávali po ňom, dal informácie týkajúce sa stretnutia so Sátorom.

K tomu už nedošlo. Do Policajného zboru sa vrátil v roku 2012.

Ako konštatoval pre TASR, hoci je Sátor označovaný za mŕtveho, "ani po toľkých rokoch nebudem presvedčený, že je mŕtvy, kým to nebude preukázané a nebude nájdené jeho telo". Polícia stále koná.

Súd v kauze sátorovci

Prečítajte si tiež: Na súde s gangom sátorovcov okrem Čontyho priznal vinu aj Bugi

Proces so zločineckým gangom sátorovci, ktorý od roku 1999 do roku 2010 operoval najmä v Dunajskej Strede a v okresoch Galanta, Komárno, ale aj na iných miestach Slovenska či Maďarska, sa začal vlani v polovici mája.

Pojednávanie sa koná za múrmi banskobystrického ústavu na výkon väzby, kam musel vo štvrtok aj Lučanský.

Sátorova pravá ruka Zsolt N. alias Csonti, obžalovaný zo štyroch vrážd, hneď vlani v úvode procesu urobil vyhlásenie o vine.

Robil ochrankára, šoféra a cez neho sa dostávali odkazy a pokyny od šéfa k nižšie postaveným členom skupiny.

Ako vtedy uviedol, Sátorovi sa nikto neodvážil odporovať a povedať nie. Nepamätá si, že by niekto odmietol vykonať jeho príkaz z obavy o život.

Medzi najbrutálnejšie popravy sátorovcov patrí vražda "vlastného" Andreja Reisza, ktorého zastrelili v roku 2006 a následne jeho telo rozporciovali, niektoré kusy pomleli a hodili do rieky.